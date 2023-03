Felicissima sera, Pio e Amedeo ad Amadeus: “Cantanti neomelodici a Sanremo!”

In prima serata su Canale 5 tornano Pio e Amedeo con la seconda puntata del loro show Felicissima sera – All inclusive. Il loro personalissimo varietà – caratterizzato dal “classico” tono comico dissacrante e irriverente del duo – è giunto alla seconda stagione e si è confermato tra le maggiori soddisfazioni in casa Mediaset (19,5% di share la puntata d’apertura) anche grazie ai numerosissimi siparietti che hanno coinvolto i vari ospiti presenti. In occasione della serata di venerdì 31 marzo 2023 abbiamo visto protagonisti Gerry Scotti, Fabio Cannavaro, Annalisa, Irama, Nina Zilli e Antonello Venditti, ma anche – “direttamente” da casa Rai – Giovanna Civitillo e il figlio Josè. E a proposito di siparietti, nella puntata di questa sera è impossibile non citare quanto accaduto nelle prime file, quando Pio e Amedeo si sono appellati proprio alla moglie di Amadeus per una richiesta “all’insegna dell’inclusività” (slogan di questa stagione di Felicissima Sera): portare i cantanti neomelodici a Sanremo 2024.

La richiesta di Pio e Amedeo a Giovanna Civitillo

La musica neomelodica a Sanremo. Tra risate e ironia, l’appello di Pio e Amedeo è semplice: fare spazio ai cantanti napoletani alla kermesse ligure. Nel 2024 Amadeus farà “pokerissimo” e presenterà il Festival per la quinta edizione consecutiva, e forse l’ultima (si parla già di Pino Insegno), quindi non c’era momento migliore per la richiesta del duo comico, che ha voluto portare sul palco anche delle “argomentazioni”. Matteo Milazzo e Tommy Riccio, con “Bambola” e “Agg bisogn e m fa l'amante” due performance per convincere la moglie del direttore artistico di Sanremo Giovanna Civitillo e il figlio Josè a parlare con “Ama” e rivedere il prossimo roster per Sanremo 2024, includendo anche i cantanti neomelodici, in grado di dare una nuova scossa e rimescolare le carte al Festival. Un genere che sicuramente non ha mai toccato le sponde della Riviera ligure: che siano proprio Pio e Amedeo ad aprire la strada direzione Sanremo?

Quando sarà la prossima (e ultima) puntata?

La terza e ultima puntata stagionale di Felicissima sera – All inclusive andrà in onda venerdì prossimo, il 7 aprile 2023. L’appuntamento concluderà la seconda stagione dello show di Pio e Amedeo, nuovamente in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le serate del varietà.