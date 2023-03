Felicissima Sera: lo show di Pio e Amedeo divide il web

È ufficialmente iniziata la nuova edizione di Felicissima Sera, lo show di Pio e Amedeo in onda il 24 marzo su Canale 5. Dopo più di due anni di attesa, i due comici pugliesi sono finalmente tornati in prima serata con un programma tutto loro: un vero e proprio varietà con momenti di intrattenimento, musica, danza, imitazioni, interviste e molto altro. Ospiti della prima puntata sono Gigi D'Alessio, Silvia Toffanin, Zucchero, Elisa, Michelle Hunziker e Giovanna Civitillo, che si sono messi in gioco e si sono resi protagonisti di diversi sketch con i padroni di casa. Come ogni show comico, però, Felicissima Sera ha raccolto da parte del pubblico pareri contrastanti.

Felicissima Sera, Pio e Amedeo dividono il pubblico

Ormai si sa: Pio e Amedeo sono fortemente divisivi. Ciò che accade con moltissimi comici, si accentua ancora di più quando si parla del duo pugliese: ad ogni apparizione in televisione, i due sollevano innumerevoli polemiche e discussioni tra il pubblico, diviso tra chi ama la loro comicità irriverente e senza filtri e chi la trova fastidiosa e molte volte inopportuna. Neanche a dirlo, anche la prima puntata di Felicissima Sera ha portato con sé una divergenza di opinioni che, come al solito, ha trovato la sua valvola di sfogo sui social network. Sono infatti migliaia i commenti comparsi sul web, e ciò che salta immediatamente all'occhio è l'assoluta mancanza di vie di mezzo: o elogi o critiche durissime.

Partendo dalle buone notizie, sono moltissimi gli utenti dei social che hanno apprezzato Felicissima Sera. Tra i fautori di Pio e Amedeo ci sono infatti motissime persone che sostengono che questi ultimi siano gli unici comici in grado di tracciare un ritratto fedele dell'Italia di oggi e di portare in scena una satira senza peli sulla lingua. C'è addirittura chi addita come "buonisti" tutti coloro che si indignano per le battute dei due. "Su Twitter non prenderà mai piede. Twitter è il social dei buonisti, del politicamente corretto estremizzato. Quelli che preferiscono la maglietta unta del pelato di La7 o il flop di Benedetta Primavera. E fatevi una risata", si legge su Twitter. O ancora: "Fanno i sofisticati criticando Felicissima Sera e Pio e Amedeo, poi sbirci nel loro profilo e vedi che guardano il Grande Fratello. Fate i bravi e finitela di rendervi ridicoli". Faide tra spettatori a parte, sono arrivati anche moltissimi complimenti a Pio e Amedeo: "Programma non consigliato a chi deve puntare il dito e criticare il loro lavoro", scrive qualcuno; "Orchestra, corpo di ballo pazzesco, scenografia spettacolare, Pio e Amedeo, grandi ospiti. Un bel varietà popolare. Ben fatto e ben scritto", dice qualcun altro. "Mettere in evidenza tutti gli stereotipi idioti della sinistra e perc**arli in diretta tv non ha prezzo".

Insieme agli elogi, sono arrivate però anche pesanti critiche nei confronti di Felicissima Sera. "Se al programma di quei due ci fossero solo gli ospiti, senza le loro gag vomitevoli, potrei anche guardarlo per più di 5 minuti...", si legge sui social, dove qualcun altro ha scritto: "Boh per ora mi pare parecchio debole come programma. Come sperano che un pubblico più giovane digerisca un varietà lento e goffo del genere? Se poi puntano al reparto geriatria allora alzo le mani". Ma non mancano i commenti ancora più feroci: "Ma davvero c'è qualcuno che guardandoli ride? Ma veramente?!"; oppure: "Mamma mia, aiuto! Ma come fate a seguire questi due?".