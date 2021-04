Cosa c'è da sapere su Felicissima Sera di Pio e Amedeo

Al via da venerdì 16 aprile, in prima serata su Canale 5, il nuovo show del duo comico pugliese. Ecco le anticipazioni

Dopo il grande successo del programma “Emigratis”, l’incursione al Festival di Sanremo e la partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi” (con irresistibili gag su Belen Rodriguez, Chiara Ferragni e Cat Calling), Pio e Amedeo sono pronti a guidare il loro show di prima serata su Canale 5: “Felicissima Sera”.

Quando inizia Felicissima Sera di Pio e Amedeo e gli ospiti della prima puntata

L'appuntamento con il duo comico foggiano è a partire da stasera, venerdì 16 aprile, in prima serata su Canale 5. Ospiti della puntata di debutto, tutti consapevoli che sul palco di “Felicissima Sera” potrà accadere di tutto: Maria De Filippi, Francesco De Gregori, Emanuele Filiberto, Tommaso Paradiso, Francesco Pannofino, Ivana Spagna e Andrea Iannone.

Di cosa si tratta

In ciascuna delle tre puntate di “Felicissima Sera” grandi coreografie e performance, musica live, momenti di irriverente comicità e lo sguardo disincantato sul mondo di Pio e Amedeo: pronti a dissacrare il linguaggio televisivo, senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro brillante leggerezza.

Che cosa aspettarsi? Comicità scorretta, stando a quanto hanno raccontato in recenti interviste Pio e Amedeo. Uno show che sarà critica al "super perbenismo imperante ad oggi", come l'hanno definito loro. Obiettivo dichiarato dei due è quello di prendersi il pubblico generalista dopo il target giovanile conquistato con Emigratis, in onda con successo negli anni passati su Italia Uno.

Felicissima Sera è anche digital. Su Mediaset Play Infinity (sito, app, smart tv) sarà possibile seguire le puntate in diretta, recuperarle in un secondo momento e rivedere i momenti più divertenti. I profili Facebook, Instagram e Twitter di Felicissima Sera, inoltre, coinvolgeranno gli utenti con gif, meme e video esclusivi di backstage. L’hashtag ufficiale è #FelicissimaSera.

Perché lo show si chiama ‘Felicissima sera’

Un nome quanto mai benaugurale quello dato allo show da prima serata da Pio e Amedeo che hanno spiegato essere stato ispirato dalla canzone ‘Zappatore’ di Mario Merola, suggerito dal titolare di un ristorante di Foggia in un momento goliardico: "Il titolo ce l’ha dato Gennaro, il proprietario di un ristorante di Foggia", hanno raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni: "Era un po’ ubriaco e ha tirato fuori questo nome che sa subito di buffet grassi, di pasticcini e limoncello a fine pasto. A sorpresa, Gennaro interverrà insieme con uno degli ospiti più importanti. L’intento è mescolare alto e basso: avremo ospiti big, come dire ‘il Papa’ nel loro settore. Ma mettiamo le cattedrali insieme con la parrocchia di quartiere".