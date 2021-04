È morto Felix Silla, l'attore nato in Italia che interpretava il cugino Itt ne "La famiglia Addams"

È morto a 84 anni Felix Silla, l’attore italiano naturalizzato statunitense famoso per aver interpretato il misterioso personaggio del cugino Itt nella prima serie televisiva de La famiglia Addams, dal 1965 al 1966.

Ad annunciare la sua scomparsa è stato l’amico attore Gil Gerard, co-protagonista con lui nella serie tv Buck Rogers. Aveva un tumore al pancreas.

Chi era Felix Silla, l'attore nato in Italia che interpretava il cugino Itt ne La Famiglia Addams

Silla era nato l’11 gennaio 1937 a Roccasale, in provincia dell’Aquila, con il nome di Felice Silla. Nel 1953, poco più che adolescente, emigrò negli Usa. Alto appena poco meno di un metro e venti, iniziò subito a lavorare nel famoso circo Barnum & Bailey, dove dimostrò di essere un ottimo acrobata al trapezio. Notato da un agente dello spettacolo durante un tour del circo, Silla fu ingaggiato a Hollywood come stuntman, per poi essere chiamato per interpretare il cugino Itt, peloso e borbottante (con occhiali da sole e bombetta d’ordinanza), che divenne ben presto uno dei più personaggi più amati e divertenti della serie cult.

Silla ha interpretato anche il piccolo robot Twiki nella serie televisiva Buck Rogers (1979-1981). È comparso anche nei telefilm Vita da strega, Bonanza, Battaglie nella galassia, Mork & Mindy, Hazzard e Star Trek. Nel 1983 aveva interpretato il ruolo di Ewok Retah nel film Il ritorno dello Jedi. È stato stuntman in Indiana Jones e il tempio maledetto (1984) e ha partecipato a E.T. (1982), entrambi diretti da Steveng Spielber. Tra le sue ultime partecipazioni Batman - Il ritorno (1992) di Tim Burton.