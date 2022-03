Italia's Got Talent, chi è la finalista Fellon Rossi: il video dell'esibizione

Si è riaperta la caccia ai migliori talenti ieri su Sky Uno con la sesta puntata di audizioni di Italia’s Got Talent, lo show del mercoledì condotto da Lodovica Comello. Novità della serata era il nuovo Golden Buzzer cumulativo, il nuovo “superpotere” dei giudici Elio, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini – concesso in via del tutto eccezionale – con cui decidere, all’unanimità, di premere il pulsantone d’oro per mandare un talento direttamente alla grande finale live del 23 marzo. Tuttavia, nessun Golden Buzzer è stato premuto; la giuria ha così dovuto decidere, al termine delle esibizioni, chi rivedere in finale, e la scelta ha premiato Fellon Rossi, che ha stregato tutti con il suo impressionante spettacolo di balestre.

Chi è Fellon Rossi

Libera professionista padovana di 35 anni, Fellon Rossi ha presentato uno show letteralmente unico nel suo genere: ha infatti dichiarato di essere la sola donna in Europa a eseguire questo numero. Dopo una carriera da acrobata, interrotta per la maternità, Fellon è tornata in scena soprattutto come assistente al marito in uno spettacolo di balestre; in occasione di Italia’s Got Talent, ha deciso di portare un’esibizione tutta sua, spettacolare ma anche molto rischiosa, senza possibilità d’errore. La scossa d’adrenalina è subito arrivata al pubblico e ai giudici – inizialmente spaventati dalle balestre – che hanno premiato Fellon con quattro “sì” e come migliore della serata. La protagonista dello show ha dedicato la vittoria alla figlia, come dimostrazione che, con impegno e dedizione, tutto è possibile.

Italia’s Got Talent: i finalisti

Fellon Rossi raggiungerà in finale il cantante Antonio Vaglica, il trombettista Davide Battista, l’artista indie Martelli, il giovane breakdancer Davide Inserra, il beatboxer Medhat Mamdouh e il ballerino Simone Corso.

Dove vedere IGT in tv

Il prossimo appuntamento con le audizioni è mercoledì 9 marzo alle 21:15 su Sky Uno. Le repliche in chiaro su TV8 sono il martedì in prima serata.