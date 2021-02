"Chi vorrebbe al governo?", Feltri risponde: "Hitler". Gelo a 'Stasera Italia'

Noto provocatore - dentro e fuori la tv - Vittorio Feltri ne ha sparata un'altra delle sue. In collegamento venerdì sera con 'Stasera Italia', il fondatore di Libero ha commentato l'attuale situazione politica: "Non ho nulla contro Draghi, credo che il problema non sia tanto il leader ma la squadra - ha spiegato - avere una maggioranza compatta che abbia 4 idee e le realizzi senza deviare". Fin qui, tutto bene. Barbara Palombelli, allora, gli ha chiesto quali persone vorrebbe vedere nel nuovo governo: "Faccia dei nomi di persone importanti".

Eccola accontentata. Feltri risponde senza batter ciglio: "Hitler", lasciando sbigottita la padrona di casa. Gelo in studio e tra gli altri ospiti collegati, poi la conduttrice rompe quegli interminabili secondi di imbarazzante silenzio: "Come? Questa se è una battuta non mi piace per niente" e passa subito la parola all'altro ospite, il sociologo Marco Revelli. Feltri bofonchia: "E va beh, ma... Madonna santa non si può dire niente".

Nel giro di pochi minuti sui social si è scatenata una bufera. In tanti si chiedono perché programmi televisivi importanti e molto seguiti, come appunto 'Stasera Italia' su Rete 4, continuino ad ospitare "certi personaggi". È sempre la solita barriera, ormai sempre più sottile, tra l'informazione e lo show.

Sotto il video