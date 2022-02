Femicide. Nel nome delle donne: la storia dei femminicidi in Italia

Nel 2021 almeno cento donne in Italia sono state vittime di violenza da parte di uomini. In circa il 70% dei casi, i responsabili sono gli uomini con cui quelle donne vivevano, negli altri si tratta di ex compagni o ex mariti. Il documentario in onda stasera su Sky Documentaries vuole ripercorrere alcuni tragici fatti di cronaca e soprattutto dar voce alle vittime, ai familiari, agli amici coinvolti in questo riprovevole fenomeno.

Il documentario Sky Original sul femminicidio in Italia

Il documentario illustra la disastrosa ascesa in Italia della cultura della violenza contro le donne, sia in chiave fisica che simbolica. Ripercorrendo alcuni casi di cronaca del nostro paese, l'indagine andrà più a fondo, cercando di analizzare le radici di un fenomeno che ha visto un incremento senza precedenti durante i mesi di lockdown, quando le coppie hanno trascorso più tempo da sole. Oltre ai femminicidi, anche le chiamate di emergenza ai centri antiviolenza e alle forze dell'ordine sono aumentate vertiginosamente. Per capire le ragioni di questo pericoloso trend, il documentario darà voce alle protagoniste: donne sopravvissute, genitori di una vittima, amici e parenti; i racconti degli abusi e delle violenze domestiche faranno da testimonianza a un fenomeno senza limiti sociali e culturali. Non mancheranno anche delle serie di interviste a specialiste come le sociologhe Sveva Magaraggia e Graziella Priulla, Anna Conigliaro Michelini, Direttrice "Famiglia Materna" e Lella Palladino, Presidente della "Cooperativa anti-violenza E.V.A.". Interverrà anche la senatrice di + Europa Emma Bonino e Laura Boldrini, parlamentare del Partito Democratico.

Dove vederlo stasera in tv e in streaming (lunedì 14 febbraio)

Diretto da Nina Maria Paschalidou, Femicide. Nel nome delle donne va in onda proprio in occasione del One Billion Rising Day, il 14 febbraio, alle 21.15 su Sky Documentaries. Il documentario sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW.