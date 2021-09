Per Barbara Palombelli è giusto chiedersi se le donne vittime di femminicidio "hanno avuto un comportamento esasperante"

Social in rivolta, tweet indignati, prese di distanza. Direttamente da Lo Sportello di Forum su Rete 4, Barbara Palombelli si è concessa una lettura tutta sua del femminicidio, scatenando un fiume di reazioni.

Le parole di Barbara Palombelli

“Negli ultimi sette giorni ci sono state sette donne uccise presumibilmente da sette uomini", ha detto la conduttrice Mediaset. "A volte è lecito anche domandarsi: questi uomini erano completamente fuori di testa, completamente obnubilati oppure c’è stato anche un comportamento esasperante e aggressivo anche dall’altra parte? È una domanda che dobbiamo farci per forza, soprattutto in questa sede, in tribunale bisogna esaminare tutte le ipotesi“. Parole sconcertanti, che rischiano di andare a colpevolizzare le vittime.

L'attacco di Selvaggia Lucarelli

"Palombelli vergognati!", ha tuonato l'account ufficiale Twitter di Non una di Meno, mentre Selvaggia Lucarelli, sarcastica, ha scritto "Era perfino meglio il monologo di Sanremo". Dinanzi a Michela Murgia che ha replicato con tre puntini di sospensione, Selvaggia ha così proseguito: "Ci sta trollando, dai".

Sugli account social ufficiali di Barbara Palombelli nessuna replica, per ora, ma le 'scuse' della conduttrice potrebbero diventare realtà in diretta, a Forum, oggi pomeriggio. Nell'attesa l'imbarazzo suscitato da quelle dichiarazioni è palese, nella settimana in cui sette donne sono state uccise, con centinaia di tweet a chiedere le dimissioni, il licenziamento della regina televisiva d'Italia per numero di ore in onda durante l'anno.