Chiara Ferragni, Fedez, Instagram: l'Agcom pronta ad aprire un'istruttoria su Sanremo

La violazione delle norme a difesa dei minori, con riferimento ai comportamenti di Fedez e Rosa Chemical che durante la finale del Festival di Sanremo hanno simulato un atto sessuale; Blanco che ha distrutto la scenografia; il tema inerente il divieto di pubblicità occulta che avrebbe interessato il social network Instagram (gruppo Meta), con tanto di profilo aperto in diretta da Chiara Ferragni ad Amadeus: questi gli argomenti oggetto di valutazione dall'Agcom (Autorità per le Comunicazioni) per l'apertura di più istruttorie nei confronti della Rai sui casi verificatisi nell'ultima edizione della kermesse.

Come fa sapere il Corriere, il consiglio ne ha discusso nelle ultime ore, ascoltando la preistruttoria presentata dagli uffici sulle diverse segnalazioni giunte all'Authority. La decisione arriverà nelle prossime settimane, ma qualora la decisione fosse quella di archiviare, il consiglio potrebbe ugualmente chiedere agli uffici di procedere con conseguenze importanti per la Rai.

Se, infatti, l'istruttoria provasse che esiste un contratto tra Rai e Meta che consentiva la pubblicizzazione del social, l'azienda dovrebbe rispondere per non averlo adeguatamente segnalato agli spettatori. Se, al contrario, il contratto remunerativo per la Rai non c'è mai stato, allora l'azienda non avrebbe incassato il dovuto, con l'ipotesi di un mancato introito e un danno erariale. Al momento tutto potrebbe accadere, anche che la Rai ne esca incolume: le conclusioni definitive, nelle prossime settimane.