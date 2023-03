Francesca Fagnani, la festa dopo l'ultima puntata di Belve (con tanto di torta personalizzata): le foto

Ieri sera sono andate in onda le ultime interviste della stagione di Belve. Il programma dalla seconda è passato alla prima serata e ha raccolto successo dopo successo (ieri sera ha chiuso con un 1.2 milioni di spettatori pari al 7.3% di share). Soprattutto le ultime due puntate hanno creato non poco scalpore tra Heather Parisi, Ornella Vanoni, Concita De Gregorio, Gabriel Garko e Claudio Amendola.

E per festeggiare questo grande successo ieri sera è stata organizzata una piccola festa: presente ovviamente tutto lo staff che ha lavorato al successo di questa edizione insieme a Francesca Fagnani. Tra i calici spuntano anche due torte una al cioccolato e l'altra una personalizzazione che non passa inosservata: il logo di Belve con gli immancabili graffi.

Su Instagram poi Fagnani ha pubblicato due foto, una in cui è da sola e un'altra con il team, presente alla festa, in entrambe ha scritto solo una parola: "Grazie". I commenti sono quasi tutti positivi e in molti non vedono l'ora che torni la giornalista torni in tv con nuove interviste, c'è chi le scrive "sei bravissima", chi "Tornate presto", chi invece la ringrazia per aver portato un bel programma in tv e ancora una sua fan commenta così la professionalità di Fagnani: "Grazie, Francesca. La tua pungente ironia che non sfocia mai nell'eccesso del sarcasmo, ma è ben bilanciata perché si accompagna alla tua innata eleganza e compostezza, fa di te un'intervistatrice o meglio ancora un'eccellente giornalista. Spero che il tuo programma torni presto a regalare attimi di leggerezza in senso positivo, alle nostre serate".