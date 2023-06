Festa per lo scudetto del Napoli, questa sera in tv: anticipazioni e ospiti

In diretta dallo stadio Maradona di Fuorigrotta, oggi, 4 giugno 2023, Rai 2 trasmette dalle 21.00, la Festa dello Scudetto del Napoli. Condotto da Stefano De Martino, lo show vedrà sfilare l’intera squadra e sarà suggellato dalla consegna della coppa al capitano Giovanni Di Lorenzo. A festeggiare i campioni saranno tanti artisti, tifosi Vip, che tra una canzone e un ricordo renderanno la serata ancor più memorabile.

Anticipazioni della Festa dello scudetto del Napoli

Oggi va in scena l’ultima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Una stagione anomala, spezzettata dal Mondiale di Calcio in Qatar, ma dominata da una squadra come di rado capita: andando oltre i pronostici di inizio stagione il Napoli ha conquistato il terzo scudetto della sua storia, arrivato ben 33 anni dopo il precedente. Lo ha fatto con un gioco ritenuto eccezionale e votato all’attacco, imprimendo una costanza che non ha messo mai in discussione il primato: nei fatti non ha avuto rivali e in città i festeggiamenti sono partiti ben prima della fine dei giochi.

Ottenuta matematicamente la vittoria il 4 maggio, in occasione della 38esima e ultima giornata di campionato, oggi, 5 giugno, verrà consegnata alla squadra l’ambita coppa, il tutto dopo la partita Napoli-Sampdoria, ininfluente ai fini della classifica ma dal grande significato storico, dato che segna la fine di una stagione memorabile. Il calcio d’inizio è previsto per le 18.30, mentre la festa avrà inizio poco dopo la conclusione della gara. Il tutto, ovviamente, all’interno dello stadio Maradona di Napoli.

Il capitano Giovanni Di Lorenzo alzerà la coppa, ma l’intera squadra sfilerà sul terreno di gioco per ricevere la meritatissima standing ovation, oltre ovviamente al presidente Aurelio De Laurentiis e all’allenatore/condottiero Luciano Spalletti. La festa andrà però oltre l’aspetto calcistico e coinvolgerà personaggi dello spettacolo di fede azzurra o, in alcuni casi, simpatizzanti del territorio partenopeo.

A cominciare dal conduttore Stefano De Martino, reduce dal successo di “Bar Stella”, show di culto della seconda serata di Rai 2. Non tutti gli ospiti sono stati però annunciati, tanto che alcuni dovrebbero rimanere top secret fino all’ultimo momento. Tra i sicuri partecipanti troviamo Gigi D'Alessio, Clementino, Nino D’Angelo, Emma, Arisa, Stash dei The Kolors, Enzo Avitabile.

Dove vederlo in tv e in streaming (4 giugno 2023)

La Festa per lo scudetto del Napoli va in onda in diretta su Rai 2 a partire dalle 21.00 di domenica 4 giugno 2023. La trasmissione è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.