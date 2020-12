Ficarra e Picone lasciano Striscia dopo 15 anni: l'addio in diretta

Ficarra e Picone lasciano 'Striscia la Notizia' dopo 15 anni. Sono stati loro ad annunciarlo lunedì sera durante la puntata: "Oggi è cominciata l'ultima settimana di conduzione - ha detto Salvatore Ficarra - e sarà anche il nostro ultimo anno. Non vi nascondiamo che dopo 15 anni non è facile. Ringraziamo Antonio Ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti". "Al momento passiamo il testimone - ha concluso Valentino Picone - non è detto che sarà per sempre".

Ficarra e Picone: "Preferiamo fermarci"

La decisione ha colto di sorpresa il pubblico, che sui social ha commentato con stupore e profondo dispiacere l'addio dei due comici siciliani, tra i conduttori più amati del tg satirico di Canale 5 firmato Ricci. Dopo la puntata, il duo lo ha comunicato anche su Twitter: "Come qualcuno di voi avrà sentito stasera in trasmissione, abbiamo annunciato che lasceremo Striscia la Notizia. Dopo 15 anni non è facile ma preferiamo fermarci. A tutti quelli che ci avete seguito in questi anni diciamo grazie. Ci vediamo in giro". Dietro a questa scelta, probabilmente, il desiderio di lanciarsi in nuovi progetti e scrivere una nuova pagina della loro carriera.

Come qualcuno di voi avrà sentito stasera in trasmissione, abbiamo annunciato che lasceremo #striscialanotizia Dopo 15 anni non è facile ma preferiamo fermarci. A tutti quelli che ci avete seguito in questi anni diciamo Grazieeeee ❤️ Ci vediamo in giro 😃 pic.twitter.com/9XAJkn1BpB November 30, 2020

Chi arriverà al loro posto?

'Striscia la Notizia' resta con due posti vuoti. Chi sceglierà Antonio Ricci per sostituire Ficarra e Picone? Considerando la turnazione con gli altri conduttori del programma c'è ancora qualche mese di tempo, ma certamente il patron del famoso tg satirico si starà già mettendo in moto. Volendo fare un pronostico, non è da escludere Sergio Friscia, che il mese scorso aveva sostituito per diversi giorni proprio Picone, positivo al coronavirus, dimostrando di saper fare molto bene nei panni del conduttore. L'ipotesi che si peschi tra gli inviati, dunque, non è da escludere.