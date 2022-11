Ballando con le stelle: allo show lavora anche Oliver, il figlio di Montesano

Nel cast, non di stelle, ma di professionisti che lavorano a Ballando con le stelle compare un altro Montesano. Si tratta di Oliver, figlio di Enrico, che nel programma condotto di Milly Carlucci, come scritto anche nei titoli di coda, è uno dei due scenografi collaboratori. Oliver è nato dal matrimonio con la sua prima moglie, Tamara Moltrasio.

Il cognome Montesano in questi giorni si è guadagnato titoli di giornale e non perché Enrico è particolarmente bravo nel ballo, ma perché ha indossato una maglia nera della Decima Mas che lo ha portato ad essere squalificato. Ovviamente Oliver non ha alcun ruolo in quanto successo al padre.

Montesano si difende

"Ho dato mandato all’avvocato Giorgio Assumma insieme al mio agente Settimio Colangelo di esaminare la situazione per tutelare al meglio la mia identità personale e la mia onorabilità" scrive l'attore, 77 enne, su Facebook. Ribadendo anche che "la maglietta da me indossata, che fa parte di una mia collezione da anni è in vendita pubblica nei negozi italiani senza che alcuno abbia mai pensato trattarsi di uno strumento di propaganda antidemocratica".