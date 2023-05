Filippa Lagerback sul Nove con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto? La risposta in diretta tv

Ancora una puntata e poi l'esperienza lavorativa di Fabio Fazio in Rai si concluderà definitivamente. L'argomento, già tanto discusso in questi giorni, è tornato a essere fonte di battute nel corso della diretta di Che Tempo Che Fa in onda domenica 21 maggio, con Luciana Littizzetto che ha ironicamente consigliato al conduttore di iniziare a fare un inventario su cosa portare sul Nove e cosa lasciare in Rai. Ed è stato allora che la comica torinese, pronta anche lei a sbarcare sul canale di Discovery insieme a Fazio, ha chiesto se pure Filippa Lagerback seguirà la coppia nella nuova avventura professionale oppure no, ottenendo una risposta che ha manifestato la volontà di proseguire la collaborazione per quanto ancora non confermata.

Anche Filippa Lagerback lascia la Rai? La risposta di Fabio Fazio

"Questa giacca grigia la puoi lasciare alla Rai. Invece questo tavolo lo portiamo via o rimane qua? Adesso ragazzi dobbiamo vedere cosa portare e cosa lasciare. I pesci chi li prende? Li teniamo a weekend alterni? Quest'estate chi li porta al mare?": questa le domande incalzanti con cui Luciana Littizzetto è tornata sull'argomento dell'addio alla Rai durante il consueto spazio nel programma di Rai3. Come sempre, Fabio Fazio è stato al gioco della comica e non ha mancato di rispondere quando l'attenzione si è spostata su Filippa Lagerback, storica valletta del programma dal 2005. "Filippa la portiamo?", ha chiesto Littizzetto; "Certo, ci mancherebbe altro. Se vuole venire con noi, sempre. Adesso però non è il momento di parlarne", la replica di Fazio, a cui la diretta interessata non ha aggiunto altro limitandosi ad assistere divertita al dialogo.

Il dialogo tra Luciana Littizzetto è Fabio Fabio è continuato sul tema della fine della loro esperienza in Rai. "Questa settimana ho scoperto che in bielorusso, in rumeno e in moldavo, che sono le tre etnie presenti in casa mia, come direbbe il Ministro Lollobrigida, Rai significa Paradiso" ha raccontato la comica: "Quarant'anni tu e io più di venti in Paradiso e non siamo ancora santi. Come è possibile?". Il commento di Fabio Fazio non è tardato ad arrivare: "Come ho detto l'altra volta per me è il paradiso. Ho solo ricordi bellissimi".