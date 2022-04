Dieci film sulla Seconda guerra mondiale da vedere oggi su Netflix, Prime Video e Disney+

Il 25 aprile è una festa fondamentale per l'Italia, perché ci ricorda ogni anno l'immane tragedia della seconda guerra mondiale e l'altrattanto grande importanza della Liberazione dal regime nazifascista, senza la quale oggi non saremmo una democrazia, con tutti i suoi limiti e difetti.

Per questa giornata di festa nazionale abbiamo quindi raccolto dieci film da vedere in streaming su Netflix, Prime Video e Disney+ che hanno come argomento il secondo conflitto mondiale e la Resistenza internazionale, da molteplici punti di vista. Dieci suggerimenti, dieci storie che si intrecciano con la Storia, dieci esempi di come il cinema sia uno straordinario strumento di trasmissione della memoria del passato verso il futuro. Buona visione e buon 25 aprile!

The Imitation Game (2014)

Uno sguardo sulla Seconda Guerra Mondiale diverso dal solito, un racconto avvincente che prende spunto dalla biografia di uno dei matematici e crittoanalisti più importanti della storia: Alan Turing, l’uomo che inventò, nel 1936, la cosiddetta Macchina di Turing. Candidato a otto premi Oscar e vincitore nella categoria “Miglior sceneggiatura”, questa pellicola dà a Benedict Cumberbatch, interprete di Alan Turing, l’occasione di mostrare tutta la sua bravura sul grande schermo e far conoscere a tutti la storia di un uomo che ha cambiato per sempre l’informatica.

Dunkirk (2017)

Dunkirk è un’opera d’arte cinematografica del 2017 co-prodotta e diretta da Christopher Nolan. Sono tre le linee narrative portate avanti da questo film che racconta, con un cast corale, la Seconda Guerra Mondiale e nello specifico, l’episodio dell’evacuazione di Dunkerque nel 1940 con uno stile davvero unico. Il film è caratterizzato da pochi dialoghi e tre punti di vista diversi sulla storia: la terra, l'aria e il mare che danno allo spettatore la possibilità di guardare la storia attraverso diverse prospettive e spunti riflessivi.

Unbroken (2014)

Angelina Jolie debutta alla regia proprio con questo film, Unbroken, dando spazio sul grande schermo alla storia di un campione olimpico, Louis Zamperini, un atleta che si arruola come pilota durante la Seconda Guerra Mondiale e, una volta catturato dai giapponesi, è costretto a lottare ogni giorno per restare ancora in vita. Il film si basa su una storia vera e la sensibilità della regista nel raccontare una storia così d’impatto le ha dato l’occasione di aggiudicarsi il premio AFI come Migliore film dell’anno.

Freaks Out (2021)

Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente, forse in fuga o forse catturato dai nazisti, i quattro "fenomeni da baraccone" restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini... e il corso della Storia.

L'Agnese va a morire (1976)

Il marito di Agnese, membro della resistenza contro l'occupazione tedesca, viene brutalmente assassinato da un soldato tedesco che Agnese stessa uccide. Per onorare la memoria del marito, diventa membro lei stessa della resistenza e le viene affidato il compito di consegnare messaggi ai vari compagni. Agnese non sa però che il militare che crede di aver ucciso è in realtà sulle sue tracce.

Caccia al 12° uomo (2018)

Norvegia, 1943. Dodici combattenti della Resistenza attraversano il Mare del Nord per combattere gli invasori tedeschi. Ma, in un fiordo desolato, vengono traditi da un connazionale e attaccati. Undici di loro vengono catturati, torturati e uccisi. Solo il dodicesimo uomo, Jan Baalsrud, riesce a fuggire diventando il simbolo della Resistenza norvegese. Simbolo per cui si è disposti anche a morire.

Nuremberg (2000)

Fedele, appassionante e palpitante cronaca del processo più famoso della storia: Norimberga. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, 21 tra i più spietati esponenti del regime nazista vengono giudicati per i loro orrendi crimini contro l'umanità. A guidare l'accusa di Usa, Urss, Francia e Gran Bretagna, il determinato avvocato americano Robert Jackson. Con Alec Baldwin, Christopher Plummer, Max Von Sydow.

Lettere da Berlino (2017)

Tratto dal romanzo di Hans Fallada, definito da Primo Levi come il più grande libro mai scritto sulla Resistenza tedesca al Nazismo. Berlino, 1940. Quando il figlio dei coniugi Quangel viene ucciso al fronte, la perdita li spinge a compiere un atto di resistenza, diffondendo per tutta la città cartoline anonime contro il regime di Hitler, con il rischio di essere scoperti e giustiziati. Con Emma Thompson, Brendan Gleeson, Daniel Brühl.

La vita è bella (1997)

Può la fantasia cambiare la realtà? Si ride e si piange nel film di Benigni, vincitore di tre premi Oscar. La storia di Guido, ebreo deportato insieme al figlio in un campo di concentramento dove, per salvare la vita al bambino e proteggerlo dagli orrori della realtà, inventa che stanno partecipando a un gioco a premi, in cui si devono affrontare delle prove durissime per vincere un carro armato.

Storia di una ladra di libri (2013)

Geoffrey Rush ed Emily Watson sono i protagonisti di questo film commovente basato su un best-seller che parla di una bambina (Sophie Nélisse) che trasforma le vite di chi la circonda nella Germania della seconda guerra mondiale.

La vicenda si concentra sulla piccola Liesel, una vivace bambina affidata a genitori adottivi che sarà suo malgrado testimone degli orrori della Germania nazista. Un giorno, torna a casa con un libro rubato e inizia a collezionarne sempre di più, appassionandosi alla lettura. I genitori adottivi nascondono un ebreo rifugiato sotto le scale.

