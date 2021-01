I 12 migliori film di fantascienza da vedere su Amazon Prime Video

Intelligenza artificiale, viaggi spaziali, alieni, mutazioni genetiche: questi sono solo alcuni degli ingredienti per un film di fantascienza, il genere che per convenzione si dice sia nato nel 1926 con l'uscita negli USA della rivista Amazing Stories, anche se in realtà l'unione tra fantasia e scienza era già presente in diversi romanzi dell'Ottocento, da Frankenstein di Mary Shelley a quasi tutte le opere di Jules Verne.

Che sia nata cento o duecento anni fa, la fantascienza è oggi uno dei generi più popolari non solo della letteratura, ma anche (o forse soprattutto) di cinema e tv. Sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video, ad esempio, sono tantissimi i titoli di serie tv e film che possono essere ascritti al genere fantascientifico, o sci-fi per dirla in inglese.

Per non perdersi nei meandri di ricerche potenzialmente infinite, abbiamo raccolto 12 tra i migliori film di fantascienza disponibili su Prime Video (includendo solo quelli compresi nell'abbonamento, cioè non quelli per cui è previsto un noleggio a pagamento).

Ecco i titoli, le trame riassunte, i cast e i trailer di questi dodici film (tra cui anche uno italiano), elencati dal più recente al più vecchio: alcuni sono molto noti, altri invece sono "perle" nascoste, tutti sono (almeno secondo noi) da vedere assolutamente se amate il genere.

High Life (2020)

Una nave spaziale è alla deriva al di là del sistema solare. Il suo equipaggio, un gruppo di prigionieri condannati all'ergastolo che ha commutato la pena in un eterno errare, è alla ricerca di risorse energetiche alternative e di nuove forme di riproduzione che finiranno per decimarli.

Regia: Claire Denis

Con: Robert Pattinson, Juliette Binoche, André Benjamin

Trailer

Link diretto a Prime Video

Ritrova te stesso - Black Box (2020)

Dopo aver perso la moglie e la memoria in un incidente d’auto, un padre single si sottopone a un trattamento sperimentale che lo porta a chiedersi chi sia veramente.

Regia: Emmanuel Osei-Kuffour, Jr

Con: Mamoudou Athie, Phylicia Rashad, Amanda Christine

Trailer

Link diretto a Prime Video

Ulysses: A Dark Odissey (2018)

Un militare di carriera, soprannominato Ulysses, rientra dal fronte. Rimasto per sette anni in un luogo dimenticato da tutti, riesce a fuggire e a tornare a casa, ma scopre che sua moglie Penelope è scomparsa. Grazie all'aiuto di Niko, compagno d'armi con cui ha condiviso il dramma della guerra, intraprende la sua personale Odissea alla ricerca della donna.

Regia: Federico Alotto

Con: Andrea Zirio, Anamaria Marinca, Danny Glover

Trailer

Link diretto a Prime Video

Freaks (2018)

Tenuta chiusa in casa dal padre (Emile Hirsch), la piccola Chloe vive nella paura e nel fascino del mondo esterno, dove gli "anormali" rappresentano per lei una costante minaccia - o almeno così crede. Quando un misterioso sconosciuto le offre un assaggio di cosa succede davvero fuori, Chloe scoprirà che, mentre la verità non è così semplice, il pericolo è molto reale.

Regia: Adam B. Stein, Zach Lipovsky

Con: Emile Hirsch, Bruce Dern, Grace Park

Trailer

Link diretto a Prime Video

Radius (2017)

Liam (Diego Klattenhoff) ha un incidente automobilistico, ne esce vivo ma senza memoria. Quando si risveglia, va in cerca di aiuto in città ma trova solamente persone defunte. Liam crede che un virus si stia diffondendo nel mondo ma piano piano si rende conto che il problema è un altro: chiunque si avvicini a lui entro un raggio di 50 metri muore immediatamente.

Regia: Caroline Labrèche, Steeve Léonard

Con: Diego Klattenhoff, Charlotte Sullivan, Brett Donahue

Trailer

Link diretto a Prime Video

Arrival (2016)

Dopo che sulla Terra sono giunte alcune misteriose astronavi aliene, un'esperta linguista viene contattata dall'esercito per determinare se gli extraterrestri hanno intenzioni pacifiche o se rappresentano una minaccia per l'umanità.

Regia: Denis Villeneuve

Con: Amy Adams, Forest Whitaker, Jeremy Renner

Trailer

Link diretto a Prime Video

Predestination (2015)

Tratto del racconto "Tutti i miei fantasmi" del 1959 di Robert A. Heinlein, il film racconta la vita di un agente, magistralmente interpretato da Ethan Hawke, all'inseguimento di un criminale sfuggitogli nel tempo. Entusiasmanti e paradossali viaggi nel tempo per salvare migliaia di vite messe in pericolo dai piani di un terribile assassino.

Regia: Michael Spierig

Con: Ethan Hawke, Sarah Snook

Trailer

Link diretto a Prime Video

Sopravvissuti - Z for Zachariah (2015)

In un mondo devastato da una catastrofe nucleare, Ann Burden (Margot Robbie) crede di essere l'unica superstite al disastro planetare. Ma non è così. Un giorno, infatti, incontra John Loomis (Chiwetel Ejiofor), uno scienziato in cerca di un luogo sicuro dove sopravvivere. Tra i due si instaura un forte legame, fin quando uno sconosciuto di nome Caleb (Chris Pine) irrompe nel loro mondo.

Regia: Craig Zobel

Con: Margot Robbie, Chris Pine, Chiwetel Ejiofor

Trailer

Link diretto a Prime Video

Maze Runner - La fuga (2015)

Emozionante film di azione-avventura basato sul romanzo best-seller. IntrappolatI nel Labirinto, un gruppo di ragazzi, senza più memoria del mondo esterno, lotta per sopravvivere.

Regia: Wes Ball

Con: Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster

Trailer

Link diretto a Prime Video

Snowpiercer (2013)

Nel 2031, la Terra è stata devastata da una nuova glaciazione. I superstiti si ritrovano tutti sull'unico treno rimasto sul pianeta in un viaggio senza fine e senza meta tra neve e ghiaccio. A bordo, le rigide suddivisioni sociali continuano a esistere: i poveri vivono in condizioni disperate, mentre i ricchi godono di tutti i privilegi. Dal pluripremiato regista di "Parasite" Bon Joon-ho. (Su Netflix c'è una serie tv dallo stesso titolo, le cui vicende narrate si svolgono 8 anni prima del film)

Regia: Bong Joon-ho

Con: Chris Evans, Ed Harris, John Hurt

Trailer

Link diretto a Prime Video

I guardiani del destino - The Adjustement Bureau (2011)

Matt Damon interpreta il ruolo di un uomo che riceve dei flash dal futuro che è già stato programmato per lui e che si rende conto di volere cambiare le cose.

Regia: George Nolfi

Con: Matt Damon, Jessica Lee Keller, Emily Blunt, Gregory Lay

Trailer

Link diretto a Prime Video

L'uomo che venne dalla terra - The man from Earth (2007)

Il party a sorpresa per il pensionamento del professor John Oldman si trasforma in un mistero quando l'uomo rivela ai suoi colleghi di essere in realtà un immortale che erra sulla terra da ormai 14 mila anni. Dalla penna esperta di Jerome Bixby, noto ai fan della fantascienza per essere stato autore di "Twilight Zone" e di "Star Trek".

Regia: Richard Schenkman

Con: David Lee Smith, Tony Todd, John Billingsley

Trailer

Link diretto a Prime Video