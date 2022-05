Felicia Impastato: la storia vera che ha ispirato il film, stasera in tv

Stasera Rai 1 ripropone il film televisivo del 2016 dedicato a Felicia Impastato. Una donna che per amore del figlio Peppino, ucciso dalla mafia, ha saputo prendere le distanze da un sistema marcio e battersi in nome della verità e della giustizia. Scopriamo di più su di lei, interpretata sul piccolo schermo da una intensa Lunetta Savino.

La storia di Felicia Impastato, madre di Peppino e donna coraggiosa

Nata a Cinisi il 24 maggio 1916, Felicia Bartolotta, diede prova del suo spirito ribelle fin da giovane quando il giorno del suo matrimonio lasciò sull'altare l'uomo che non amava e a cui era promessa sposa. Nel 1947 sposò invece Luigi Impastato (prendendone il cognome), di professione allevatore ma strettamente legato al sistema di Cosa Nostra e cognato del capomafia di Cinisi, Cesare Manzella. Quando nel 1963 quest’ultimo morì in un attentato, il suo posto fu preso da Gaetano Badalamenti e la situazione cominciò a prendere una cattiva piega. Il figlio di Felicia, Peppino, fondò Radio Aut: un canale libero utilizzato per attaccare a viso aperto il sistema mafioso. La morte di Luigi Impastato, avvenuta nel 1977 in un incidente non totalmente chiaro, mise in forte allerta Felicia, consapevole che, senza il patto si sangue con il marito, Badalamenti avrebbe potuto agire liberamente contro Peppino, che nel mentre si era candidato alle elezioni comunali nelle liste di Democrazia Proletaria.

Il 9 maggio 1978 il corpo senza vita di Peppino fu ritrovato sui binari della ferrovia, lì strategicamente posizionato dai mafiosi con l'intento di far credere che fosse rimasto ucciso mentre stava architettando un attentato. Inizialmente le forze dell'ordine (e la stampa) diedero credito a questa ipotesi, per poi orientarsi sulla discutibilissima ipotesi del suicidio. Dopo aver interrotto qualsiasi rapporto con Cosa Nostra, con il supporto di suo figlio Giovanni e della nuora Felicia Impastato cominciò una battaglia incessante e di straordinaria incisività per dimostrare le reali cause che si celavano dietro la morte di Peppino.

La donna impiegò molti anni per ottenere luce e ragioni sulla verità: Badalamenti fu riconosciuto colpevole dell'uccisione di Peppino solo nel 2002, appena due anni prima della morte di Felicia, avvenuta a Cinisi per cause naturali. Col costante dolore per la perdita di suo figlio, questa coraggiosa donna dei nostri tempi riuscì a conquistare quello che era rimasto il fine ultimo della sua vita.

Felicia Impastato: il film per la televisione

Felicia Impastato, il film per la televisione riproposto da Rai 1 questa sera, domenica 1° maggio, ha inizio con il ritrovamento del cadavere di Peppino e racconta la lunga e appassionata battaglia della donna, in nome della verità e dell’amore materno. Dopo essere stato archiviato per ben due volte, grazie all'onestà di magistrati come Rocco Chinnici e Antonino Caponnetto il caso fu riaperto e nel 2002 Angelo Badalamenti fu condannato all'ergastolo come mandante dell'omicidio. Diretto da Gianfranco Albano, il film si avvale dell’intensa interpretazione di Lunetta Savino e vede nel cast Carmelo Galati, Barbara Tabita, Antonio Catania, Gaetano Aronica, Giorgio Colangeli, Linda Caridi, Paride Benassai e Fabrizio Ferracane. Nel 2000 la storia di Peppino Impastato fu portata al cinema da Marco Tullio Giordana con “I cento passi”, con Luigi Lo Cascio nei panni del protagonista.

Dove vedere Felicia Impastato stasera in tv (domenica 1° maggio)

