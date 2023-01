Dieci film (e due serie tv) da vedere in streaming nel Giorno della Memoria

L'orrore e la follia della Shoah non possono, non devono essere dimenticati. Per questo, nel 2005, l'Onu ha istituito il Giorno della Memoria, stabilito al 27 gennaio perché in quel giorno, nel 1945, le truppe dell'Armata Rossa liberarono l'infame campo di concentramento di Auschwitz.

Nel corso dei decenni sono stati prodotti moltissimi film che raccontano la tragedia dell'Olocausto, dei rastrellamenti, dei campi di concentramento e dell'uccisione di 6 milioni di ebrei. Noi, nel nostro piccolo, ne abbiamo selezionati dieci da vedere in streaming su Netflix, Prime Video e Disney+.

In più, abbiamo aggiunto due serie tv: una è strettamente connessa al tema del Ricordo, ed è The Devil Next Door, mentre l'altra, Hunters, non parla specificamente (e in modo storicamente preciso) della Shoah, ma comunque affronta il tema, con un punto di vista originale e svelando alcune pagine oscure del Dopoguerra. A voi la scelta su cosa vedere, a tutti noi il dovere di ricordare.

Unbroken (Netflix)

Il campione olimpico di atletica Louis Zamperini diventa pilota durante la seconda guerra mondiale e, catturato dai giapponesi, deve lottare per la sopravvivenza.

The Bombardment (Netflix)

I destini di diversi abitanti di Copenhagen si intrecciano quando un bombardamento, durante la Seconda Guerra Mondiale, si abbatte accidentalmente su di una scuola piena di bambini.

The photographer of Mauthausen (Netflix)

Tratto da una storia vera, il film racconta la vita di Francesc Boix, un fotografo che, finito in un campo di concentramento approfitta del suo lavoro per evitare torture e riuscire a documentare tutto quello che accadeva nel campo. Le SS gli affidano proprio il compito di scattare foto ai detenuti, immagini che il fotografo è riuscito a conservare e portare fuori dal campo.

My best friend, Anne Frank (Netflix)

Questo lungometraggio racconta la storia di Anna Frank dal punto di vista della sua amica Hanneli Goslar, giovanissima scrittrice ebrea. Le strade delle due bambine si divideranno dopo i rastrellamenti quando Anna e la sua famiglia riuscirono a nascondersi e Hanneli a ottenere un passaporto per fuggire in Sud America. Poi le due riusciranno a incontrarsi di nuovo ma in una circostanza spiacevole, cioè nel campo di Bergen-Belsen.

Riphagen (Netflix)

Riphagen è un film biografico su Andries Riphagen, un criminale olandese ricordato per aver ricattato diversi ebrei in fuga contribuendo alla loro morte e cattura.

Good - L'indifferenza del bene (Prime Video)

In Germania, durante l'ascesa del nazismo, John Halder è un docente con una moglie nevrotica, due figli esigenti e la madre che soffre di demenza senile. In un libro John esplora il dramma di sua madre, appoggiando la scelta dell'eutanasia, e subito diventa un caso considerato dalle alte sfere della politica nazista come strumento di propaganda. Proverà a lottare contro tutto questo.

Vento di primavera (Prime Video)

Nella notte tra il 15 e il 16 luglio 1942, oltre 13.000 ebrei vengono arrestati a Parigi. Tutte le famiglie con figli vengono radunate al Velodrome d'Hiver in attesa di essere deportate. Al mattino i bambini si ritrovano da soli, sono stati separati dai genitori. Tutti i personaggi sono realmente esistiti e tutti gli avvenimenti, anche i più drammatici, sono accaduti nell'estate del 1942. Con Jean Reno, Mélanie Laurent.

Il figlio di Saul (Prime Video)

Il prigioniero di un campo di concentramento, costretto ad assistere i nazisti nei loro piani di sterminio, intraprende una missione impossibile allo scopo di redimersi.

La guardia di Auschwitz (Prime Video)

Incaricato di costruire una nuova camera a gas ad Auschwitz, un ufficiale delle SS inizia a rendersi conto che sta contribuendo a un'atrocità.

La vita è bella (Disney+)

Può la fantasia cambiare la realtà? Si ride e si piange nel film di Benigni, vincitore di tre premi Oscar. La storia di Guido, ebreo deportato insieme al figlio in un campo di concentramento dove, per salvare la vita al bambino e proteggerlo dagli orrori della realtà, inventa che stanno partecipando a un gioco a premi, in cui si devono affrontare delle prove durissime per vincere un carro armato.

Hunters (serie tv Prime Video)

Non è un film e non parla esattamente dell'Olocausto, ma questa serie tv merita, a nostro avviso, un posto in questa lista per come ha saputo creare un universo narrativo che mischia l'atroce realtà della Shoah e della fuga, più o meno protetta, dei nazisti, e la finzione di un gruppo di cacciatori che va a scovarli e a vendicare la morte degli ebrei da loro uccisi. E poi c'è un Al Pacino in grande spolvero, che non guasta...

The devil next door (serie tv Netflix)

Si tratta di una miniserie di cinque episodi che racconta la storia di un uomo anziano viene portato da Cleveland in Israele per essere processato. È accusato di essere Ivan il Terribile, uno spietato esecutore colpevole di crimini di guerra durante lo sterminio attuato dai nazisti.