Harry Potter, a 20 anni dall'uscita del primo film la saga completa su Prime Video

Sarà l'effetto de La Ruota del Tempo, ma Amazon Prime Video fa un altro colpo di magia che farà felici milioni di italiani: dal 1° dicembre su Prime Video saranno disponibili tutti e 8 i film della saga di Harry Potter.

L'uscita dei film su Prime arriva a vent'anni esatti da quando Harry Potter e la pietra Filosofale uscì nei cinema di tutto il mondo (in italia il 6 dicembre, negli USA e nel Regno Unito il 16 novembre.

Harry Potter su Prime Video: la data di uscita

La notizia è assolutamente ufficiale e confermata, o meglio diffusa da Amazon Italia con un post Instagram in cui viene rivelata anche la data di uscita, e cioè l'1 dicembre.

I film di Harry Potter in streaming

Giusto qualche giorno fa, sul magazine americano The Verge è stato pubblicato un articolo che ripercorre la complicata storia dei diritti dei film con protagonista il maghetto creato da JK Rowling e interpretato sullo schermo da Daniel Radcliffe.

Una storia lunga vent'anni, in cui la ABC (della Disney) ha acquisito i diritti televisivi, mentre quelli per lo streaming di fatto non hanno mai portato i titoli della saga di Rowling su una piattaforma come Netflix, Disney+ o Prime in modo stabile. E così, la Warner Bros solo di recente ha rilasciato negli USA i film, con un palleggio tra Peacock e HBO+ (entrambi non disponibili in Italia) che ancora pare non essersi risolto in maniera definitivo.

Tanto che The Verge consigliava di acquistare direttamente i film su Google Play, iTunes o Amazon. E invece adesso, giusto per il periodo di Natale e per il 20esimo anniversario, su Prime saranno disponibili gratis (per gli abbonati) tutti gli otto film: La Pietra Filosofale, La camera dei segreti, Il Prigioniero di Azkaban, Il calice di fuoco, L'ordine della Fenice, Il Principe Mezzosangue e i due film conclusivi de I doni della morte. Tutti su Prime dal 1° dicembre.