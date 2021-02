L'elenco dei film in uscita a marzo su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha diffuso oggi i titoli dei film che nel mese di marzo entreranno nel proprio catalogo. In particolare, c'è grande attesa per il sequel de Il Principe cerca moglie, il capolavoro anni '80 con Eddie Murphy, e per l'italiano Bastardi a mano armata, con Marco Bocci (Romanzo Criminale, Squadra antimafia) e Fortunato Cerlino, l'indimenticabile don Pietro Savastano di Gomorra.

Di seguito l'elenco dei titoli, con le date di uscita in streaming, le trame e i trailer

Il principe cerca figlio (Amazon Original)

Nel rigoglioso regno di Zamunda, Re Akeem (Eddie Murphy) è appena stato incoronato e con il suo fidato consigliere Semmi (Arsenio Hall) intraprende una nuova ed esilarante avventura che li porta ad attraversare il globo partendo dalla loro meravigliosa nazione africana fino al Queens, il quartiere di New York dove tutto è iniziato.

Data di uscita: 5 marzo

Trailer

The Rental (Amazon Original)

Due coppie in una vacanza sulle rive dell’oceano iniziano a sospettare che il padrone della casa apparentemente perfetta che hanno affittato li stia spiando. Ma non ci vuole molto per trasformare quello che doveva essere un festivo weekend fuori porta in qualcosa di molto più sinistro, con lo svelarsi di segreti che erano da tempo celati e che ora fanno sì che i quattro amici di vecchia data si vedano sotto una luce completamente diversa.

Alison Brie, Dan Stevens, Jeremy Allen White, e Sheila Vand sono protagonisti di questo thriller inquietante e sofisticato debutto alla regia di Dave Franco.

Data di uscita: 10 marzo

Trailer

Bastardi a mano armata (Amazon Exclusive)

Michele vive in uno chalet tra le montagne con la moglie Damiana e la figliastra Fiore, un'adolescente con cui ha una relazione piuttosto complicata. Una notte, Sergio irrompe nella loro abitazione prendendoli in ostaggio. Si trova lì per una missione particolare: deve recuperare per conto di Caligola il prezioso bottino di un furto di tempo prima. Nel cast Marco Bocci, Fortunato Cerlino, Peppino Mazzotta, Amanda Campana e Maria Fernanda Campano. Con la regia di Gabriele Albanesi, il film è prodotto da Santo Versace, Gianluca Curti, Minerva Pictures con Rai Cinema in collaborazione con Amazon Prime Video.

Data di uscita: 11 marzo

Quello che tu non vedi (Amazon Exclusive)

Adam (Charlie Plummer, Premio Marcello Mastroianni come miglior attore emergente a Venezia 74° per Lean on Pete) è un adolescente brillante ma introverso, con il sogno nel cassetto di diventare chef.

Adam soffre di allucinazioni visive e vive circondato da amici immaginari che si presentano nei momenti meno opportuni. Espulso a metà del suo ultimo anno di liceo a causa di un incidente durante la lezione di chimica, si trasferisce in una scuola privata per finire l’anno. Adam ha poche speranze di riuscire ad adattarsi e vorrebbe solo mantenere il segreto sulle sue continue visioni fino a quando non prenderà il diploma e potrà iscriversi all’università di cucina. Ma quando incontra Maya (Taylor Russell, Escape Room), schietta e tremendamente intelligente, scatta un’intesa istantanea alla quale non potrà resistere. Man mano che la loro storia d’amore diventa più importante, lei lo spinge ad aprire il suo cuore e a non chiudersi nella sua condizione. Grazie all’amore e al sostegno sia della sua ragazza che della famiglia, Adam lotta per la prima volta per uscire dal tunnel e per fronteggiare le sfide che lo attendono.

Il film è diretto da Thor Freudenthal con Charlie Plummer, Andy Garcia, Taylor Russell.

Data di uscita: 15 marzo

Trailer

L'amico del cuore (Amazon Original)

L'amico del cuore (Our Friend) racconta la straordinaria storia vera della famiglia Teague - il giornalista Matt (Casey Affleck), la sua vivace moglie Nicole (Dakota Johnson) e le loro due figlie piccole - e di come le loro vite siano sconvolte dalla straziante diagnosi di cancro terminale di Nicole. Mentre le responsabilità di Matt come capofamiglia e genitore diventano sempre più pressanti, il migliore amico della coppia Dane Faucheux (Jason Segel) si offre di dare una mano. La decisione di Dane di mettere la sua vita in pausa per aiutare i suoi amici si rivelerà una scelta più grande e profonda di quanto chiunque avrebbe potuto immaginare.

Data di uscita: 18 marzo

Gli altri film in uscita a marzo su Amazon Prime Video

Men in Black II - dall'1 marzo

I see you - dall'1 marzo

Searching - dall'1 marzo

The Equalizer – Il vendicatore - dall'1 marzo

The Equalizer 2 – Senza Perdono - dall'1 marzo

La guerra dei mondi - dall'1 marzo

The Truman Show - dall'1 marzo

Mean Girls - dall'1 marzo

I Puffi 2 - dall'1 marzo

Chiamami col tuo nome - dall'1 marzo

Come farsi lasciare in 10 giorni - dall'1 marzo

Dark Crimes - dall'8 marzo

The Divergent Series: Allegiant - dal 9 marzo

Tutta un’altra vita - dal 12 marzo

Gli Indifferenti - dal 13 marzo

Mister Link - dal 17 marzo

La verità è che non gli piaci abbastanza - dal 18 marzo

The Divergent Series: Insurgent - dal 19 marzo

The Queen of Spain - dal 22 marzo

Il giorno sbagliato - dal 24 marzo

Cosa sarà - dal 27 marzo