Quattordici film di Monica Vitti da vedere in streaming per commemorare la sua scomparsa

Con la morte di Monica Vitti l'Italia piange una delle attrici più talentuose e note del cinema nostrano di tutti i tempi. Per commemorare la sua scomparsa, abbiamo quindi raccolto in questo articolo l'elenco dei film con Monica Vitti disponibili in streaming.

In particolare, tra le varie piattaforme, sono Prime Video e RaiPlay a ospitare diversi titoli della carriera cinematografica della grande attrice, mentre - almeno per il momento - non si trovano suoi film su Netflix, Disney+ o Timvision. Ecco quindi l'elenco, in ordine cronologico, dei film di Monica Vitti da vedere in streaming su RaiPlay e Prime Video.

La notte - 1961

Giovanni Pontano, scrittore milanese di successo, attraversa un periodo di crisi matrimoniale. Il dialogo con sua moglie Lidia sembra ormai perduto. Insieme fanno visita a un amico morente, partecipano a un party letterario in onore di Giovanni e a una festa nella sontuosa villa di campagna di un grande industriale, dove si buttano entrambi in deludenti avventure sentimentali. Ma all'alba riescono finalmente a parlarsi apertamente e intravedono forse una possibilità di salvezza e di maturazione per il loro rapporto. Regia di Michelangelo Antonioni, con Monica Vitti, Marcello Mastroianni, Jeanne Moreau, Rosy Mazzacurati, Bernhard Wicki.

Link RaiPlay - Link Prime Video

La Ragazza con la Pistola - 1967

Assunta (Monica Vitti) è una bella ragazza siciliana che un giorno, mentre è a passeggio con le compagne, viene rapita da Vincenzo, dal quale si lascia sedurre perché segretamente innamorata. Vincenzo, però, il giorno dopo l'abbandona, e va in Inghilterra per sfuggire al matrimonio riparatore, e così Assunta per difendere il suo onore, è costretta rincorrerlo. Regia di Mario Monicelli, con Monica Vitti, Stanley Baker, Corin Redgrave.

Link Prime Video

Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca) - 1969

Oreste è un muratore romano, maturo e coniugato, che si innamora di Adelaide, una fioraia. Essendo attratta anche da un giovane pizzaiolo, la donna pensa così di dividersi tra i due uomini, scatenando la gelosia del suo amante. Premio per la migliore interpretazione maschile a Marcello Mastroianni al Festival di Cannes 1970. Regia di Ettore Scola, con Marcello Mastroianni, Monica Vitti, Giancarlo Giannini.

Link RaiPlay - Link Prime Video

Ninì Tirabusciò, la Donna che Inventò la Mossa - 1969

Maria Sarti (Monica Vitti), giovane romana, sogna di diventare un'attrice di prosa. Dopo alcune infelici esperienze, dapprima con un attore di varietà, poi in una compagnia di napoletani, è costretta, dagli stimoli della fame, a improvvisarsi cantante in un cabaret. Inventrice della "mossa", un movimento d'anca che manda in visibilio il pubblico, Maria avvia la sua carriera e diventa famosa. Regia di Marcello Fondato, con Monica Vitti, Gastone Moschin, Pierre Clémenti.

Link Prime Video

La supertestimone - 1971

Una zitella fa condannare un protettore per l'omicidio di una prostituta. Ma si è sbagliata, ritratta e decide di espiare l'errore accudendo l'uomo. Scritto da Guerra e Maccari. Regia di Franco Giraldi, con Monica Vitti, Ugo Tognazzi.

Link RaiPlay

Gli ordini sono ordini - 1972

Una giovane moglie comincia ad allontanarsi dalla vita coniugale seguendo una strana voce interiore che le dà ordini spingendola verso impreviste avventure alla ricerca della propria libertà. Regia di Franco Giraldi, con Monica Vitti, Gigi Proietti, Orazio Orlando, Claudine Auger, Elsa Vazzoler, Luigi Diberti, Corrado Pani.

Link RaiPlay

Teresa la Ladra - 1972

Italia 1940. L'Odissea di Teresa (Monica Vitti), che durante il periodo fascista abbandona la casa paterna e si fa coinvolgere in un turbinio di vicende: cambia numerose volte lavoro, diventa madre, sposa e, per colpa della guerra, vedova. La vita di Teresa prosegue su questa scia anche dopo la morte del marito, tra uomini diversi, permanenze in carcere e tanto altro. Regia di Carlo Di Palma, con Monica Vitti, Michele Placido, Carlo Delle Piane.

Link Prime Video

La Tosca - 1973

Roma, 1800. Cavaradossi e Tosca sono coinvolti nell'evasione di un patriota. Adattamento del dramma di Sardou reso celebre da Puccini. Musiche di Armando Trovajoli. Regia di Luigi Magni, con Monica Vitti, Vittorio Gassman, Gigi Proietti, Umberto Orsini.

Link RaiPlay

Qui comincia l'avventura - 1975

Miele e Claudia, stufe del solito tran tran, decidono di fare un viaggio, ma finiranno coinvolte in mille peripezie. Commedia "on the road" che documenta un'Italia bella e perduta per sempre. Regia di Claudio Di Palma, con Claudia Cardinale, Monica Vitti, Ninetto Davoli, Guido Leontini.

Link RaiPlay

Amori miei - 1978

Annalisa è sposata con Marco, un giornalista troppo preso dalla sua carriera, che la trascura nonostante lei lo ami profondamente. Decide perciò di trovarsi un altro marito, il professore universitario Antonio, che sposa senza che il primo riesca ad accorgersene. Finché non resta incinta. David di Donatello 1979 per Monica Vitti. Regia di Steno, con Monica Vitti, Johnny Dorelli, Enrico Maria Salerno, Edwige Fenech.

Link RaiPlay

Il cilindro - 1978

Due coppie di poveracci mettono a punto uno stratagemma per sbarcare il lunario: Rita, la più giovane del gruppo, si finge una prostituta e, dietro pagamento anticipato, porta i clienti nella sua camera. Quando mostra ai poveri malcapitati il letto ancora abitato dal corpo del defunto marito, che in realtà è vivo e vegeto, questi scappano via inorriditi anche grazie alla presenza di Agostino e del suo cappello a cilindro, che rende il tutto ancora più lugubre. Con Eduardo De Filippo, Luca De Filippo, Monica Vitti, Vincenzo Salemme.

Link RaiPlay

Per vivere meglio, divertitevi con noi - 1978

Una donna è traumatizzata da un episodio di violenza. Un marito geloso vuole mettere alla prova la fedeltà della moglie. Un incallito scommettitore acquista un cavallo. Regia di Flavio Mogherini, con Monica Vitti, Johnny Dorelli, Renato Pozzetto.

Link RaiPlay

Letti selvaggi - 1979

Tipica commedia all'italiana a episodi sul tema del sesso. Le disavventure di un venditore di tappeti, l'omicidio compiuto da una donna, la relazione tra una vedova e un fotoreporter, i guai combinati da un bambino, il matrimonio di un professore e le peripezie di una ladra. Ultimo film diretto da Luigi Zampa. Sceneggiatura di Tonino Guerra, regia di Luigi Zampa, con Monica Vitti, Ursula Andress, Laura Antonelli.

Link Prime Video

Il mistero di Oberwald - 1981

Dal dramma di Jean Cocteau "L'aquila a due teste". Nell'Europa Centrale di fine '800, un poeta rivoluzionario si reca al castello di Oberwald intenzionato ad uccidere la regina, ma tra i due nasce un amore. Regia di Michelangelo Antonioni, con Monica Vitti, Franco Branciaroli, Luigi Di Berti, Paolo Bonacelli.

Link RaiPlay