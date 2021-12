Natale 2021, tutti i film (e uno show) per le feste da guardare su Prime Video

Commedie di Natale, film romantici, fantastici, animati, per adulti o per bambini: se state cercando qualcosa a tema natalizio su Amazon Prime Video, siete nel posto giusto.

Nella lista dei contenuti per le feste di fine anno su Prime c'è grande varietà, e anche grandi novità come la serie The Ferragnez, i cui ultimi episodi usciranno il 16 dicembre. Non vi spoileriamo altri titoli, ma di sicuro nell'elenco qui sotto torverete qualcosa di bello da guardare: buona visione!

The Ferragnez (serie show 2021)

Uno sguardo esclusivo al dietro le quinte della quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez, per scoprire la loro famiglia come non non si era mai vista prima, nel racconto di un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme – fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 - con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro.

Io sono Babbo Natale (2021)

Ettore (Marco Giallini) è un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata. Non ha grandi prospettive se non quella di continuare la sua carriera da rapinatore. È così che si ritrova a casa di Nicola (Gigi Proietti), un simpatico signore che non possiede oggetti di valore ma ha un'incredibile rivelazione da fare: “Sono Babbo Natale!” Ma sarà davvero lui? Ultimo film del grande Gigi Proietti, Io sono Babbo Natale è una commedia italiana di Natale diretta da Edoardo Falcone.

Last Christmas (2019)

Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh ed Emma Thompson sono i protagonisti di Last Christmas, una commedia romantica scandita e ispirata dalle note della musica di George Michael e ambientata in una Londra trasformata per il periodo più magico dell'anno. Il film è diretto da Paul Feig ed è basato su una sceneggiatura del premio Oscar® Emma Thompson e dell'autrice teatrale Bryony Kimmings.

10 giorni con Babbo Natale (2020)

I protagonisti di 10 giorni senza mamma, Fabio De Luigi e Valentina Lodovini tornano in questo atteso sequel affiancati questa volta da un travolgente Diego Abatantuono nei panni di Babbo Natale. La famiglia “tutta matta” è alle prese con un’avventura che la porterà in viaggio verso la Lapponia a bordo di un vecchio camper per un Natale da trascorrere appassionatamente insieme. Alessandro Genovesi dirige una commedia delle feste natalizie per tutta la famiglia in esclusiva per Prime Video.

Dickens - L'uomo che inventò il Natale (2017)

Canto di Natale è uno dei racconti più emozionanti di tutti i tempi. Ecco la storia di come Charles Dickens (intepretato da Dan Stevens) trovò l'ispirazione per questa straordinaria favola, creata mescolando momenti della sua vita reale ed elementi fantastici per dare vita a sei personaggi indimenticabili, ormai parte integrante dell'immaginario natalizio collettivo.

Il peggior Natale della mia vita (2012)

A tre giorni dal Natale, Giorgio (Antonio Catania), sua moglie Clara (Anna Bonaiuto) e la loro figlia Margherita (Cristiana Capotondi) sono stati invitati a passare le vacanze nel castello di Alberto (Diego Abatantuono), mentre Paolo (Fabio De Luigi), il marito di Margherita, li raggiungerà in un secondo momento. Il povero Paolo, che nemmeno il Natale riesce a rendere meno inopportuno, combina un disastro dopo l'altro, accanendosi, suo malgrado, proprio su Alberto e il suo castello. Regia di Alessandro Genovesi.

Racconto di Natale (2015)

Abel (Jean-Paul Roussillon) e Junon Vuillard (Catherine Deneuve) hanno due figli: Joseph ed Elizabeth (Anne Consigny). Joseph si ammala e si rende necessario un trapianto di midollo osseo, ma nessun donatore risulta compatibile, neanche il terzo figlio Henri (Mathieu Amalric) concepito con la speranza di salvarlo. Anni dopo la madre si ammala dello stesso male di Joseph e, per le vacanze di Natale, raduna tutta la famiglia alla ricerca di un donatore compatibile. Del regista francese Arnaud Desplechin.

La banda dei Babbi Natale (2010)

È la notte della vigilia di Natale: cosa ci fanno Aldo, Giovanni e Giacomo in questura? I tre amici, uniti dalla passione delle bocce, sono finiti nei guai e dovranno raccontare la loro storia per scagionarsi dalla terribile accusa di essere una banda di ladri. Primo film del regista Paolo Genovese, grande successo al botteghino nel Natale 2010.

Il Guinness dei pupazzi di neve (2010)

Billy e due suoi amici diventano improvvisamente noti in seguito ad una strana scoperta. Quando la loro popolarità sfuma, iniziano a sentirne la mancanza e decidono di stabilire un record per entrare nel Guinness dei Primati: realizzare il più alto numero di pupazzi di neve in un giorno. Lungo la strada verso l'obiettivo scopriranno che, mentre la fama passa, l'amicizia dura per sempre.

Il Grinch (2000)

Il Grinch (Jim Carrey) è una creatura verde, rugosa e sempre di pessimo umore che vive come un eremita in cima alla montagna che sovrasta il villaggio di Nonsochi. Al contrario dei tranquilli abitanti del villaggio, lo scorbutico Grinch odia il Natale e tutto quello che riguarda la festa più tradizionale dell’anno... Ron Howard porta sul grande schermo una delle storie natalizie più celebri di sempre, dal classico della letteratura per l’infanzia di Dr. Seuss. Premio Oscar per il miglior trucco nel 2001.

Love actually (2003)

Le storie di nove personaggi si intrecciano a Londra nelle settimane che portano a Natale, per raccontare la complessità dei rapporti umani, in un film dai creatori de Il diario di Bridget Jones e Notting Hill. Divertente, irresistibile e commovente, un cast stellare (Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth ed Emma Thompson) vi porterà alla scoperta dell’amore in questa rom-com divenuta ormai un classico delle feste.

L'amore non va in vacanza (2006)

Iris (Kate Winslet) e Amanda (Cameron Diaz) sono due donne che non potrebbero essere più diverse: una vive in un accogliente cottage inglese, l’altra in una sontuosa villa ad Hollywood. Hanno però un punto in comune: la sfortuna con gli uomini. Spinte da un disperato desiderio di fuga, si conoscono online e decidono, senza pensarci troppo, di scambiarsi la casa. La decisione sarà per entrambe l'occasione per riscoprire le gioie dell'amore.

La Befana vien di notte (2018)

Paola (Paola Cortellesi) è una maestra di scuola elementare con un segreto da nascondere: bella e giovane di giorno, di notte si trasforma nell’eterna e leggendaria Befana! A ridosso dell’Epifania, viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli. Il suo nome è Mr. Johnny e ha un conto da saldare con Paola che, il 6 Gennaio di vent’anni prima, gli ha inavvertitamente rovinato l’infanzia… Sei compagni di classe assistono al rapimento e decidono di affrontare, a bordo delle loro biciclette, una straordinaria avventura che li cambierà per sempre.

Miracolo in una notte d'inverno (2007)

Centinaia di anni fa, in Lapponia, il piccolo Nikolas rimane orfano. I suoi paesani si prendono cura di lui e, per ringraziarli, inizia a costruire giocattoli per i loro bimbi. Col tempo le famiglie adottive aumentano e presto, a Natale, spunta un regalo davanti a ogni casa. Quando Nikolas va a vivere con un falegname la tradizione rischia di cessare, ma fortunatamente la soluzione è a portata di mano.

L'apprendista Babbo Natale, il Natale di Nicholas (2010)

Babbo Natale deve andare in pensione e scegliersi un sostituto. Il fortunato successore dovrà chiamarsi Nicholas, essere orfano e avere un cuore puro. Dall'altra parte del mondo, un ragazzino risponde a questi requisiti, ma la mancanza di fiducia in se stesso e il suo soffrire di vertigini lo rendono un debole candidato. Per fortuna Babbo Natale accetterà di aiutarlo.

Se dai un biscotto a un topino (2021 - per bambini)

È tempo di vacanze a casa di Mouse, il che significa: biscotti di Natale (uno è per Babbo Natale), canti natalizi e uno spettacolo di Natale che per poco non viene rovinato. Riusciranno Mouse e i suoi amici a salvare lo spettacolo senza essere distratti da altre cose? Sarà una corsa all'impazzata, perché Mouse e i suoi amici rappresentano l'amicizia e l'affetto che sono il cuore del Natale.

Pixi Post e gli spiriti del Natale (2016 - per bambini)

Nell'Antartico, ogni anno, avviene una riunione tra tutti gli altri Spiriti del Natale per organizzare la consegna dei regali. Questa volta, però, l'organizzazione è minacciata da Monopolish, un ex spirito che in passato ha tentato di diventare l'unico spirito del mondo. Gli Spiriti affidano a Pixi Post, una ragazza-elfo sveglia ed esperta di computer, il compito di salvare il Natale.

Natale a Car City (2020 - per bambini)

Buon Natale Car City! Benvenuti nella città dove auto e camion convivono felici insieme. Segui le avventure di Tom the Tow Truck, sempre pronto ad aiutare i suoi amici, Mat the Police Car e Franck the Fire Truck gli impavidi detective Car Patrol, Troy il treno più veloce e Carl il Super Truck e molti altri amici nelle loro incredibili avventure natalizie.

