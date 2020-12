Le feste di Natale davanti alla tv: tutti i programmi Rai e Mediaset

Con l'Italia intera in zona rossa, la televisione quest'anno scandirà ancora di più le festività natalizie da trascorrere in casa. I tradizionali concerti di Natale e Capodanno, le celebrazioni sacre, la benedizione del Papa il primo dell'anno, programmi tv e film per tutta la famiglia, alcuni in prima visione assoluta. Di seguito la programmazione delle principali reti, Rai e Mediaset, dal 24 dicembre al 6 gennaio.

Giovedì 24 dicembre

La vigilia di Natale su Rai1, alle 10.25, andrà in onda, in diretta dal Teatro alla Scala di Milano, 'Tre Stelle per il Concerto di Natale della Scala'. Alle 21.30 il film 'Heidi' e subito dopo lo speciale 'Viaggio nella Chiesa di Francesco Notte di Natale'.

Su Canale 5, in prima serata, il Concerto di Natale. Al timone della 28esima edizione Federica Panicucci, sul palco artisti di grande prestigio internazionale. Su Italia 1, immancabile, 'Una poltrona per due'.

Su Rai3, sempre in prima serata, la 44esima Edizione del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, con la conduzione di Melissa Greta Marchetto.

Venerdì 25 dicembre

Il giorno di Natale alle 20.35 su Rai1, dopo il Tg1, l'esclusivo live show de Il Volo. Il trio, che in questi anni ha incantato le platee di tutto il mondo, porterà lo spirito del Natale nelle case degli italiani con una performance inedita, cantando 'Adeste Fideles', 'Oh Holy Night' e 'Astro del Ciel'. L'esibizione avverrà in Piazza Papa Pio XII a Roma, che diventerà per la prima volta teatro di uno spettacolo televisivo di Natale, con la Basilica di San Pietro alle spalle a completare la scenografia con l'albero e il Presepe che ogni anno vengono allestiti tra il colonnato. A seguire il film d'animazione 'Gli eroi del Natale'.

Su Rai3, alle 21.20, una speciale puntata natalizia di 'Qui e adesso', dal teatro Sistina di Roma in compagnia di Massimo Ranieri e dei suoi grandi ospiti. Sul palco insieme a lui in questa occasione particolare ci saranno, tra gli altri, Renato Zero, Al Bano e Giovanni Allevi.

Su Canale 5, sempre in prima serata, il film con Massimo Boldi 'Natale da chef'. Su Italia 1 va in onda 'Up&Down' di Paolo Ruffini, su Rete 4 l'intramontabile 'Via col vento'.

Sabato 26 dicembre

A Santo Stefano torna su Rai1 un programma storico ma in una nuova veste. Carlo Conti conduce 'Affari Tuoi (viva gli sposi!)', in onda alle 20.35: una coppia prossima al matrimonio cercherà di portarsi a casa un bel gruzzoletto grazie al famoso gioco dei pacchi, abbinati a 10 vip. Su Rai2 il film 'Natale alle Hawaii', su Rai3 'Ballerina'.

Su Canale 5, in prima serata, 'Harry Potter e i doni della morte: Parte II', mentre su Italia 1 va in onda il film cult di Leonardo Pieraccioni, 'Il Ciclone'. Su Rete 4, alle 21.20, 'The Terminal'.

Domenica 27 dicembre

Alle 21.25 su Rai1 'Cenerentola', mentre chi non è potuto a teatro durante le feste di Natale, potrà ritrovare l'atmosfera del palco in 'Ricomincio da RaiTre', in onda su Rai3 in prima serata, con Andrea Delogu e Stefano Massini dal Teatro Sistina di Roma: il teatro che sarebbe dovuto andare in scena, le produzioni interrotte trovano qui la loro ribalta televisiva e la possibilità di lavorare di nuovo dal vivo per i propri attori, danzatori, musicisti, cantanti e tecnici.

Su Canale 5, alle 21.20, il film 'Quasi Amici', mentre su Italia 1 va in onda il one man show di Maurizio Battista '30 anni e non li dimostra'.

Giovedì 31 dicembre

La notte di Capodanno su Rai1 va in onda l'ormai tradizionale show 'L'anno che verrà', condotto da Amadeus in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, con tanti personaggi del mondo della musica e dello spettacolo come ospiti tra cui Gianni Morandi, Umberto Tozzi, i Ricchi e Poveri e Arisa.

Su Canale 5, invece, l'ultima notte dell'anno si festeggia con una puntata speciale del Grande Fratello Vip. Anche la squadra di 'Propaganda Live', su La7, propone il suo Capodanno in studio con una tombolata che coinvolgerà il pubblico a casa.

Venerdì 1 gennaio

Come da tradizione, la musica aprirà il nuovo anno, con due appuntamenti: alle 12.20, su Rai1, e poi in replica su Rai5 alle 18.30, in diretta dal Teatro La Fenice di Venezia, il Concerto di Capodanno con l'Orchestra del Teatro La Fenice, in questa edizione diretta dal maestro Daniel Harding. Alle 13.30, su Rai2, e in replica su Rai5 alle 17.30, il Concerto di Capodanno 2021 della Vienna Philharmonic Orchestra, dalla sala del Musikverein, che vedrà in scena per la sesta volta il Direttore d'Orchestra Riccardo Muti.

La sera, sempre su Rai1, la quarta edizione di 'Danza con me'. Tra gli ospiti che hanno accettato l'invito di Roberto Bolle e saranno con lui sul palco, Vasco Rossi.

Mercoledì 6 gennaio

Il 6 gennaio, tradizionale appuntamento, in prima serata su Rai1, con 'Soliti Ignoti - Il Ritorno - Speciale Lotteria Italia', la puntata speciale dello show condotto da Amadeus, abbinato alla Lotteria Italia, dedicata all'estrazione finale dei biglietti fortunati, con il primo premio da 5 milioni di euro. Tanti gli ospiti che arriveranno al Teatro delle Vittorie e che verranno coinvolti nel corso della serata, sia durante la partita, giocata da un concorrente del game show che dovrà abbinare prima le identità e poi risolvere il gioco finale del parente misterioso, sia durante il gioco dedicato alla Lotteria Italia.