Ventiquattro anni senza Lady D: ecco i film, le serie e i documentari da vedere oggi in tv e online

Per chi ha più di 35 anni, la morte di Lady Diana Spencer è un po' come l'attentato alle Torri Gemelle: tutti ricordano dov'erano e cosa stavano facendo (per lo più colazione) la mattina del 31 agosto, quando si diffuse la notizia che nella notte l'ex consorte di Carlo d'Inghilterra aveva avuto un incidente mortale a Parigi. E per chi in quei giorni si trovava Oltremanica, il ricordo dell'emozione e della tristezza negli occhi della gente per la scomparsa della "Princess of People" è qualcosa di assolutamente indimenticabile.

L'amore per Lady D., del resto, non si è spento neanche oggi, a 24 anni dalla sua tragica e prematura morte in quel tunnel parigino. Lo dimostra l'attenzione del pubblico, in Italia e in tutto il mondo, per i film, le serie tv, i documentari e gli speciali che emittenti televisive e piattaforme di streaming continuano a produrre per raccontare quegli anni della famiglia reale inglese.

Ecco allora i nostri consigli per la giornata di oggi, con le indicazioni e i link alle migliori opere dedicate a Lady D. e alla sua famiglia, da vedere in televisione oppure online.

Rai Play: Inedita Lady D (documentario)

Dopo il matrimonio con Carlo d'Inghilterra, Lady Diana Spencer divenne un simbolo di bellezza ed eleganza amata in tutto il mondo. Questa raccolta delle Teche Rai presenta video in gran parte inediti, girati in occasione dei viaggi di Lady D in Italia, e ci restituisce l'immagine di un'icona di stile in visita ad alcune delle città e dei monumenti più celebri del Bel Paese. Quella che sembrava la favola di una coppia da sogno era destinata a trasformarsi in un'infelice storia di scandali, culminati nella separazione e nel successivo divorzio dei principi di Galles, mentre la tragica scomparsa di Diana a soli 36 anni contribuì a consolidarne il mito planetario.

Link Rai Play

Mediaset Play Infinity: Lady D (speciale 2019)

Lo speciale ripercorre la breve ed iconica storia, ricca di fascino, fragilità, paparazzi, gossip e incredibili outfit della Principessa del Popolo, ricordandone l'ultima estate e l'ultima telefonata ai figli.

Link Mediaset Infinity

Amazon Prime Video: Diana - La storia segreta di Lady D (film 2013)

Gli amori, le passioni e la storia segreta della donna più amata d'Inghilterra: Lady D, la Principessa del Popolo, interpretata in questo film da Naomi Watts.

Link Prime Video

Amazon: Diana - la principessa triste (film 1996)

Il bel capitano James Hewitt e Lady Diana, moglie del principe Carlo d'Inghilterra, si incontrano per la prima volta a un cocktail nel 1986. Lui si offre di darle lezioni private di equitazione e lei accetta. È l'inizio della love story che, parallela a quella tra Carlo e Camilla Parker Bowles, porta al recente divorzio della coppia principesca fino al tragico epilogo. Con Julie Cox.

Link Prime Video

Amazon: Princess Diana - Everlasting (documentario 2016)

Everlasting è un omaggio alla vita straordinaria della Principessa Diana e all'impatto emotivo che ha lasciato nel mondo. Una donna che ha diffuso bontà e speranza anche quando la sua stessa vita sarebbe potuta andare in pezzi. La sua capacità di relazionarsi con la gente comune e la sua devozione come madre, l'hanno resa una delle figure pubbliche più adorate della storia.

Link Prime Video

Netflix: The Crown (serie tv 2016, 4 stagioni)

Questa serie drammatica segue le rivalità politiche e la storia d’amore della regina Elisabetta II e gli eventi che hanno segnato la seconda metà del XX secolo. Lady D è interpretata da Emma Corrin.

Link Netflix

Netflix: The Royal House of Windsor (docu-serie 2017, 1 stagione)

Usando informazioni inedite, questo programma racconta come la famiglia reale inglese è sopravvissuta negli ultimi cent'anni, tra lotte di potere, politica e tanto altro.

Link Netflix

Netflix: The Story of Diana (docuserie 2017, 1 stagione)

Scoprite la vita straordinaria e le difficoltà private della principessa Diana grazie a interviste con il fratello e con altre persone che la conoscevano bene.

Link Netflix

Rai Uno: D. Time - Il tempo di Lady D (ore 21.25)

Coproduzione internazionale sulla vita della principessa Diana, il documentario ha come voce narrante la conduttrice del Tg1 Laura Chimenti per un racconto della vita di Diana Spencer e dei trent’anni che l’hanno vista protagonista della scena internazionale.

Interprete unica del suo tempo, capace di comprendere lo spirito degli ultimi trent’anni del XX secolo, Diana ha contribuito ad ispirare cambiamenti sociali, passando da timida sposa alle prime esperienze nella casa reale inglese a consorte del principe ereditario impegnata nel sociale insieme alle star di Hollywood e del pop anni '80, fino a diventare la "Principessa del popolo", emblema pubblico di un nuovo candore emotivo durante i mutevoli anni ’90 della Gran Bretagna sotto i New Labour. Il documentario include filmati d'archivio straordinari e inediti della vita di Lady D., insieme a scene iconiche dei cambiamenti culturali, sociali, economici che Diana ha vissuto negli anni '80 e '90.