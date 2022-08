Sei film da vedere su Prime Video questa settimana (aspettando Gli Anelli del Potere)

Venerdì 2 settembre su Amazon Prime Video inizia finalmente Gli Anelli del Potere, la serie tv spinoff e prequel (un po' come House of the Dragon di Game of Thrones) della saga fantasy letteraria e cinematografica più famosa di sempre, quella del Signore degli Anelli.

Nel frattempo, il nostro consiglio è di non iniziare troppe altre serie, per concentrarvi su questa. Perciò, come anche lunedì scorso, e complice il fatto che in effetti Amazon non sta facendo uscire nuove serie da un pezzo per far spazio a The Rings of Power, anche oggi vi proponiamo un piano di programmazione Prime Video di soli film, tra quelli nuovi arrivati e quelli prossimi a uscire dal catalogo.

In particolare, iniziamo ricordandovi che alcuni tra i migliori film di Carlo Verdone saranno cancellati a fine agosto, quindi recuperatene almeno un paio. Rimanendo ai film italiani, di recente approdo sul catalogo di Prime ci sono Fai bei sogni, con Marco Bellocchio che dirige un film tratto dal romanzo di Massimo Gramellini; Sono Tornato, che immagina il ritorno di Mussolini, e Sconnessi, una commedia di stampo più classico.

Il nuovo film della settimana, però, è soprattutto Secret Team 355, con un cast al femminile guidato da Jessica Chastain e Penélope Cruz. Tra i film in scadenza, invece, vi segnaliamo ancora un titolo di Mission Impossible e il delizioso Il Re di Staten Island. A voi la scelta!

Fai bei sogni (film 2016) - data di uscita 27 agosto

Nel 1969 a Torino, Massimo, un bambino di nove anni, perde la madre in circostanze misteriose, rifiutandosi di accettare tale brutale scomparsa. Nel 1990 Massimo è divenuto un giornalista realizzato ma il suo passato continua a perseguitarlo. Così, quando deve vendere l'appartamento dei genitori, le ferite della sua infanzia si trasformano in ossessione. Di Marco Bellocchio.

Secret Team 355 (film 2022) - data di uscita 29 agosto

Una pericolosa arma segreta cade nelle mani di spietati mercenari e la sicurezza del mondo è in pericolo. Mason Brown “Mace” agente della CIA sotto copertura, viene incaricata di trovare l’arma a qualsiasi costo, per compiere la missione deve creare un team di eccellenza con le migliori spie internazionali. Con Jessica Chastain, Penélope Cruz, Bingbing Fan.

Sono tornato (film 2018) - data di uscita 30 agosto

Roma. Giorni nostri. Dopo 80 anni dalla sua scomparsa Benito Mussolini è di nuovo tra noi. La guerra è finita, la sua Claretta non c’è più e tutto sembra cambiato. All’apparenza. Il suo ritorno viene casualmente filmato da Andrea Canaletti, un giovane documentarista con grandi aspirazioni ma pochi, pochissimi successi.

Sconnessi (film 2018) - data di uscita 30 agosto

Per il suo sessantesimo compleanno Ettore Ranieri riunisce intorno a sé la sua famiglia allargata, che comprende la compagna Margherita, incinta di sette mesi, i due figli di primo letto Claudio con fidanzata vegana al seguito, Tea e Giulio, più Achille, il fratello di Margherita. Con Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini.

Mission Impossible III (film 2006) - scadenza 30 agosto

Ethan Hunt in una nuova spettacolare avventura da Roma a Shanghai per salvare un agente rapito e fermare Davian prima che elimini il suo prossimo obiettivo: la moglie di Ethan. Regia di J.J. Abrams.

Il Re di Staten Island (film 2020) - scadenza 1 settembre

Scott è rimasto un ragazzo immaturo, soprattutto a causa della morte del padre pompiere quando aveva solo sette anni. Ora ne ha più di venti e poche cose gli sono riuscite nella vita, sempre appeso all’illusoria speranza di diventare un tatuatore di successo. Di Judd Apatow, con Pete Davidson, Marisa Tomei, Bill Burr.

