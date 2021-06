Michael J. Fox fa 60 anni: ecco 10 suoi film da vedere in streaming su Disney+, Netflix e Prime

Oggi compie 60 anni Michael J. Fox, uno degli attori più amati della e dalla sua generazione. Il suo volto è stato per anni quello di uno di famiglia per milioni di persone che amavano e amano tuttora i suoi film e anche i suoi telefilm.

Sì perché prima di diventare la star di Ritorno al futuro, Michael J. Fox si era già fatto conoscere al grande pubblico con il personaggio di Alex, il giovane rampante repubblicano della serie tv Casa Keaton, iniziata nel 1982.

Ma l'anno della svolta nella sua carriera fu sicuramente il 1985, l'anno in cui fu protagonista di due piccoli capolavori cinematografici: prima Voglia di Vincere, in cui interpretava uno studente e giocatore di basket licantropo; e poi il primo capitolo della trilogia di Back to the future, ancora oggi una pietra miliare del cinema moderno.

Nel 1987 uscì poi Il segreto del mio successo, altro titolo di culto, e di nuovo, tra '89 e '90, le parti II e III di Ritorno al futuro. Aveva solo 30 anni, nel 1991, quando iniziò a girare Doc Hollywood e notò che le mani gli tremavano: fece un controllo, e i medici gli dissero che aveva il morbo di Parkinson.

Nonostante la malattia (in così giovane età), Fox non interruppe la sua carriera. Negli anni '90 fu protagonista della commedia horror Sospesi nel tempo, di Peter Jackson; recitò in Mars attacks! di Tim Burton; e tornò anche in tv per fare il vicesindaco nella sitcom Spin City.

Purtroppo però nel 2000 la malattia lo costrinse a interrompere la sua esperienza con Spin City e a fermarsi. Solo per un po', e non del tutto. Fa il doppiatore in Stuart Little e Atlantis, nel frattempo crea una fondazione a suo nome e finanzia la ricerca sulle cellule staminali.

Mentre prosegue la sua battaglia con il Parkinson, Fox non abbandona del tutto la carriera di attore, continuando a recitare come comprimario in diverse serie tv. Tra quelle più importanti, si segnalano Scrubs, The Good Wife e The Good Fight e anche in Designated Survivor.

Ecco quindi, in occasione del suo 60esimo compleanno, un elenco con 10 film interpretati da Michael J. Fox (che nella vita si chiama Michael Andrew, ma scelse la J. in onore dell'attore Michael J. Pollard) da vedere online su Disney+, Netflix e Amazon Prime Video.

I film con Michael J. Fox su Disney+

Life with Mikey (1993)

Un ex bambino prodigio, ora squattrinato talent scout di attori bambini (Fox), conosce una nuova cliente sfrontata ma adorabile che potrebbe portare entrambi al successo... se riusciranno a sopportarsi.

Link Disney+

Atlantis (film animazione 2001)

Una squadra di archeologi ed esploratori sale a bordo di un sottomarino per trovare la leggendaria Atlantide. La spedizione prende una piega inaspettata quando la missione diventa difendere il regno sommerso dalla mistica autorità.

Link Disney+

I film con Michael J. Fox su Netflix

Ritorno al futuro I, II e III (1985, 1989, 1990)

Marty Mc Fly viaggia nel tempo sulla DeLorean del suo amico Doc Emmett Brown: prima va indietro nel 1955, poi nel futuro 2015, poi nel Far West del 1885. C'è bisogno di dire altro?

Link Netflix (parte 1; parte 2; parte 3)

See you yesterday (2019)

Mentre due adolescenti prodigio cercano di imparare l'arte dei viaggi nel tempo, una tragica sparatoria della polizia li lancia in pericolosi viaggi nel passato. Con una trama così, il cameo di Michael J. Fox è la ciliegina sulla torta.

Link Netflix

I film con Michael J. Fox su Prime Video

Classe 1984 (1982)

In una scuola periferica di una grande città americana la violenza è all'ordine del giorno. Un nuovo professore di musica, Andrew, è ai ferri corti con Peter, alunno delinquente e capobanda.

Link Prime Video

Voglia di vincere (1985)

Un adolescente, Scott, scopre che può trasformarsi in un lupo mannaro a causa del gene della licantropia ereditato dal padre. In breve tempo diventa la stella della squadra di basket della scuola e in città scoppia la lupo-mania, ma pian piano la voglia di tornare alla semplice vita di prima inizia a farsi sentire.

Link Prime Video

La luce del giorno (1987)

Fratello e sorella suonano in un complesso, ma le cose non vanno molto bene. Lui va a lavorare in fabbrica, lei, che ha avuto un figlio illegittimo, parte con un altro complesso, lasciando il bambino al fratello e alla madre. Ma quando la loro madre si ammala le cose cambiano... Regia di Paul Schrader.

Link Prime Video

Interstate 60 (2001)

Dal creatore di Ritorno al Futuro, Bob Gale. Neil è un pittore ostacolato dal padre che vorrebbe vederlo laureato in legge. La situazione cambia all'improvviso quando incontra One Wish Grant (premio Oscar Gary Oldman), una persona in grado di esaudire ogni suo desiderio. Per il ragazzo comincia una magica avventura che lo porterà a percorrere la "Interstate 60", una strada che, in realtà, non esiste. Nel cast, oltre a Fox, anche James Marsden e Christopher "Doc Brown" Lloyd.

Link Prime Video