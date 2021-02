Film e serie tv in scadenza su Prime Video a febbraio: da Made in Italy a Blade Runner 2049

Molti film, una serie tv e un documentario: a febbraio 2021 sono numerosi i titoli in scadenza nel catalogo di Amazon Prime Video. L'unica serie tv che a breve non sarà più disponibile in streaming è Seinfeld, mitica sitcom degli anni '80; da non perdere anche Exit through the Gift Shop, il documentario che nel 2010 fece conoscere al mondo Banksy, il geniale street artist inglese.

Tra i film in scadenza ci sono invece la saga di Fast & Furious, il sequel Blade Runner 2049, Inferno - il film tratto dal romanzo di Dan Brown, diretto da Ron Howard e con Tom Hanks e Omar "Lupin" Sy. E poi ancora Made in Italy, di Luciano Ligabue con Stefano Accorsi; Le età di Lulu - il film erotico di Bigas Luna che lanciò la bellissima Francesca Neri; e tutti i film sulle Tartarughe Ninja.

Ecco la lista completa dei titoli in scadenza nelle prossime settimane su Amazon Prime Video, suddivisi per data:

10 febbraio

- The Fast and The Furious (film)

- 2 Fast 2 Furious (film)

- The Fast and the Furious: Tokyo Drift (film)

- Fast & Furious - Solo parti originali (film)

- Fast & Furious 5

14 febbraio

- Seinfeld (serie tv)

- Arrival (film)

- Baby Driver - il genio della fuga (film)

- Blade Runner 2049 (film)

- Life - Non oltrepassare il limite (film)

- Backcountry (film)

- Charlie’s Angels (film)

- La ragazza che giocava con il fuoco (film)

- Melancholia (film)

- I magliari (film)

- Sausage Party (film)

- Flatliners: Linea mortale (film)

- Kin (film)

- Jumanji: Benvenuti nella giungla (film)

- Emoji - Accendi le emozioni (film)

- Inferno (film)

- Money Monster - L'altra faccia del denaro (film)

15 febbraio

- Ballerina (film)

- Orfeo (film)

- Intervallo (corto)

- Sole mio (corto)

- Cani (corto)

- Un addio (corto)

- Friend of a friend - L'amico di un amico (corto)

17 febbraio

- Brice contro Brice (film)

- Two much - uno di troppo (film)

- Il viaggio di Amelie (film)

- Tartarughe Ninja alla riscossa (film)

- Tartarughe Ninja II (film)

- Tartarughe Ninja III (film)

- Minouche la gatta (film)

- Il tesoro dei templari II - Ritorno al passato (film)

- Finn - Musica per un sogno (film)

- Scorched Earth - Cacciatrice di taglie

- Le età di Lulu (film)

- Nel mondo libero (film)

- In cucina niente regole (film)

- Perdita Durango (film)

- I Visitatori alla conquista dell'America (film)

- I Visitatori 3 (film)

- Matador (film)

- Perfect Sense (film)

- Knucklehead (film)

- Phoebe in Wonderland (film)

- Shattered - Gioco mortale (film)

- L'impostore (film)

- Wilde (film)

18 febbraio

- Exit through the Gift Shop (documentario)

- 20 febbraio

- Beyond (serie tv)

- Made in Italy (film)

23 febbraio

- Hotel Artemis (film)