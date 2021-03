L'elenco dei film e delle serie tv in scadenza a marzo su Amazon Prime Video

Due serie tv e 19 film, inclusa una celeberrima trilogia: sono i contenuti da vedere subito su Amazon Prime Video, perché saranno eliminati dal catalogo nei prossimi giorni e settimane.

Come ogni mese, anche a marzo Prime Video comunica i titoli delle serie e dei film in scadenza, dando così modo agli spettatori di finire una serie iniziata o di vedere un film rimandato in precedenza.

Le serie in scadenza sono due telefilm che hanno già qualche anno, e che - ognuna nel proprio genere - hanno saputo conquistare importanti fette di pubblico. Tra i film, c'è la storia di Marie regina di Scozia con Saoirse Ronan (da vedere in Brooklyn, su Star), la classica commedia all'italiana di Al bar dello sport con Lino Banfi e Jerry Calà, e c'è la leggendaria trilogia di Ritorno al futuro, che non ha certo bisogno di descrizioni.

Ecco quindi l'elenco dei film (prima) e delle serie tv (dopo) in scadenza a marzo su Amazon Prime Video, in ordine di data, con i link diretti a Prime Video.

Ugly Betty (4 stagioni)

Data di scadenza: 3 marzo

Link a Prime Video

Detective Monk (7 stagioni)

Data di scadenza: 14 marzo

Link a Prime Video

Crawl – Gli Intrappolati

Data di scadenza: 2 marzo

Link a Prime Video

Hellboy

Data di scadenza: 9 marzo

Link a Prime Video

Benvenuti a Marwen

Data di scadenza: 7 marzo

Link a Prime Video

Maria regina di Scozia

Data di scadenza: 7 marzo

Link a Prime Video

Street Fighter – Sfida finale

Data di scadenza: 7 marzo

Link a Prime Video

22 Minutes

Data di scadenza: 11 marzo

Link a Prime Video

I.T. Una mente pericolosa

Data di scadenza: 11 marzo

Link a Prime Video

Skin Trade – Merce umana

Data di scadenza: 11 marzo

Link a Prime Video

Spiral – Giochi di potere

Data di scadenza: 11 marzo

Link a Prime Video

Sex and the City

Data di scadenza: 13 marzo

Link a Prime Video

The Tourist

Data di scadenza: 13 marzo

Link a Prime Video

Al bar dello sport

Data di scadenza: 14 marzo

Link a Prime Video

Return to Sender

Data di scadenza: 14 marzo

Link a Prime Video

w Delta z

Data di scadenza: 14 marzo

Link a Prime Video

Dragon Trainer – Il mondo nascosto

Data di scadenza: 20 marzo

Link a Prime Video

Wanted – Scegli il tuo destino

Data di scadenza: 31 marzo

Link a Prime Video

Ritorno al futuro (la trilogia)

Data di scadenza: 31 marzo

Link a Prime Video