I film e le serie tv in uscita su Disney+ a marzo: l'elenco completo

Mentre Star ha ormai preso il volo, "mamma" Disney+ annuncia le prossime uscite di film e serie tv sulla piattaforma di streaming dedicata ai più piccoli e alle famiglie.

Diamo uno sguardo agli show in uscita a marzo su Disney+, tra novità assolute live action e di animazione, e le nuove puntate delle serie uscite nelle scorse settimane.

The Falcon and The Winter Soldier

Nuova serie tv Marvel diretta da Kari Skogland e interpretata da Anthony Mackie (Sam Wilson ovvero The Falcon) e Sebastian Stan (Bucky Barnes aka The Winter Soldier).

Data di uscita: 19 marzo

Raya e l'ultimo drago

Il nuovo lungometraggio di animazione della Disney, dopo un 2020 in cui erano usciti i film Pixar Soul e Onward.

Data di uscita: 5 marzo (con accesso VIP)

Stoffa da campioni: cambio di gioco

Una serie tv ispirata alla trilogia anni '90 di film per ragazzi Mighty Ducks. In questa serie rivediamo l'allenatore di hockey Gordon Bombay, nuovamente interpretato da Emilio Estevez. Nel cast anche Lauren Graham, celebre per il ruolo di Lorelai Gilmore in Una mamma per amica.

Data di uscita: 26 marzo

Marvel Studios Assembled - The making of WandaVision

Elizabeth Olsen, Paul Bettany e il team creativo di WandaVision invitano gli spettatori dietro la quinte di questa innovativa serie di speciali in stile documentario, per scoprire come il concetto sorprendente della produzione ha preso forma ispirandosi alle sitcom classiche.

Data di uscita: 12 marzo

La mia sfida: cambiare il mondo

Dopo il successo di Science Fair, National Geographic Documentary Films e i registi Cristina Costantini e Darren Foster uniscono le forze ancora una volta.

La mia sfida: cambiare il mondo racconta di cinque studenti provenienti da diversi angoli del pianeta che portano i loro progetti imprenditoriali a Macao, in Cina, per competere per i Global Student Entrepeneur Awards.

Data di uscita: 12 marzo

Le altre serie che proseguono su Disney+

Tra i titoli di serie tv che continueranno a uscire con nuovi episodi nel mese di marzo, si segnalano: WandaVision, che il 5 marzo avrà la sua puntata finale; Marvel Studios Legends, con l'uscita degli episodi 3, 4, 5, e 6; e Pixar - Dietro le quinte, con i nuovi appuntamenti in uscita dal 26 marzo.

Speciale Festa della Donna su Disney+

L'8 marzo, in occasione della Festa della Donna, su Disney+ saranno visibili in streaming molti film dedicati all'emancipazione femminile e alla parità di genere. L'elenco comprende: Amelia Earhart - Una vita in volo; Dalle 9 alle 5... orario continuato; Il diavolo veste Prada; Jane; La battaglia dei sessi; Mulan; Oceania; Queen of Katwe; Ribelle - The brave; Una donna in carriera.