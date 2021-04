Accordo con la Sony, Spiderman e gli altri film usciranno in streaming anche su Disney+

"Una grande vittoria per i fan": così Disney e Sony hanno definito l'accordo raggiunto per distribuire i film prodotti dalla casa giapponese, e relativi a personaggi di proprietà del colosso americano, in streaming anche su Disney+, oltre che su Netflix. Un accordo che finalmente darà risposta alla domanda che si fanno molti abbonati alla piattaforma Disney: "Perché su Disney+ non ci sono film di Spiderman anche se è un personaggio Marvel?".

In realtà, a essere precisi, la risposta a questa domanda c'era già da qualche settimana, ed era: "Perché i film di Spider Man sono prodotti dalla Sony che ha fatto un accordo con Netflix". Ma ora, o meglio dai prossimi anni, anche Disney+ avrà i diritti per distribuire i titoli di Sony.

L'accordo tra Sony e Disney per i film di Spider-Man (e non solo)

L'accordo Sony-Disney è relativo ai titoli in uscita dal 2022 al 2026, e si intreccia con quello Sony-Netflix. In pratica, funzionerà così: quando Sony produce un film avrà l'esclusiva sulla distribuzione cinematografica (sperando che le sale non subiscano più restrizioni), dopo circa 18 mesi (quando cioè i titoli usciranno dai cinema) Netflix avrà l'esclusiva in streaming per un anno, trascorso il quale i film potranno uscire in streaming su Disney+ e sui canali televisivi della Disney (e lì restare per sempre, si suppone).

Secondo Deadline, complessivamente gli accordi raggiunti tra la Sony, Netflix e Disney hanno un valore pari a circa 3 miliardi di dollari.

Quali film Sony usciranno in streaming su Disney+?

Tra i titoli che usciranno in seconda battuta streaming su Disney+, The Hollywood Reporter cita alcuni film su personaggi Marvel come Spider-Man: Un nuovo universo, così come il film di animazione Hotel Transylvania e quelli del franchise di Jumanji. Inoltre, nel 2022 Sony farà uscire al cinema Morbius, Uncharted, Bullet Train e il sequel di Spider-Man: Un nuovo universo.

Non solo. Secondo quanto riporta THR, anche film come Spider-Man: Homecoming (2017) e Spider-Man: Far From Home (2019) approderanno, a tempo debito, su Disney+, unendosi così a tutti gli altri titoli del Marvel Cinematographic Universe che sono già "at home", a casa Disney.