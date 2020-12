'Soul' è un fenomeno: tutto sul nuovo film Pixar, dalla trama alle voci

Quest'anno i fan Disney e Pixar festeggiano il Natale con il nuovissimo lungometraggio targato Pixar Animation Studios 'Soul', disponibile in streaming su Disney+ dal 25 dicembre. Il film presenta Joe Gardner, un insegnante di musica di scuola media che ha l'occasione unica di suonare nel migliore locale jazz della città. Ma un piccolo passo falso cambierà tutto. Il regista è Pete Docter, premio Oscar per 'Inside Out' e 'Up', nonchè attuale chief creative officer di Pixar Animation Studios, e dal co-regista Kemp Powers, drammaturgo e sceneggiatore di 'One Night in Miami'.

Soul, la trama e il significato

Protagonista di 'Soul' è Joe Gardner, insegnante di musica e jazzista, che sogna di esibirsi sul palco. Quando finalmente arriva il momento, a causa di un incidente la sua anima viene separata dal corpo e trasportata in un centro in cui le anime si sviluppano prima di essere trasferite in un bambino appena nato.

Determinato a tornare alla sua vita, Joe fara' squadra con una giovane anima, 22, che non ha mai capito il fascino dell'esperienza umana. Mentre cerca disperatamente di mostrarle cosa rende speciale la vita, scoprira' le risposte ad alcune delle domande piu' importanti della nostra esistenza.

Soul, le voci (italiane e straniere): da Paola Cortellesi a Jamie Foxx

Un cast di voci include, nella versione italiana del film, artisti di primo piano: gli attori Paola Cortellesi (22) e Neri Marcorè (Joe Gardner); l'attore e compositore Jonis Bascir (il barbiere di Joe, Dez); la pallavolista Paola Egonu (Sognaluna); l'artista musicale David Blank (cantante nella metropolitana); la modella e influencer Paola Turani (Maria Antonietta); e le influencer Marta Losito (Rachel) e Giulia Penna (Juliet).

Nella versione originale del film, il cast di voci comprende Jamie Foxx, Tina Fey, Phylicia Rashad, Ahmir Questlove Thompson, Angela Bassett e Daveed Diggs. Le musiche jazz originali sono firmate dal musicista Jon Batiste, mentre la colonna sonora è composta da Trent Reznor e Atticus Ross, vincitori di un premio Oscar grazie a 'The Social Network'.

Soul, la colonna sonora è Villa Incognito di Stefano Bollani

Nella versione italiana del nuovo film Disney e Pixar di Natale 'Soul', il compositore e pianista di fama internazionale Stefano Bollani è autore e interprete del brano originale 'Villa Incognito', che il pubblico italiano potrà ascoltare nei titoli di coda del lungometraggio d'animazione.

Bollani si è affermato nella musica jazz e classica, salendo sui palchi più prestigiosi del mondo (da Umbria Jazz al festival di Montreal, dalla Town Hall di New York alla Fenice di Venezia, dal Barbican di Londra e la Salle Pleyel di Parigi fino alla Scala di Milano) e collaborando con grandissimi musicisti internazionali.

Così Disney bypassa le sale cinematografiche

Walt Disney Company conferma così la linea di distribuzione attuata con il live action di 'Mulan' e bypassa le sale cinematografiche portando un'altra attesa pellicola direttamente sullo schermo di casa. "Siamo entusiasti di condividere lo spettacolare e commovente 'Soul' di Pixar con il pubblico direttamente su Disney+ a dicembre", ha affermato Bob Chapek, amministratore delegato di The Walt Disney Company. "Un nuovo film Pixar originale e' sempre un'occasione speciale, e questa storia davvero commovente e divertente sulla connessione umana e sulla ricerca del proprio posto nel mondo sara' un piacere per le famiglie, da godersi insieme durante le festivita' natalizie".