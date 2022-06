La vera storia di “Escobar”, il film stasera in tv con Benicio del Toro

“Escobar” è il titolo di un film diretto da Andrea Di Stefano e interpretato da Benicio del Toro, che per l’occasione veste i panni del famoso narcotrafficante colombiano. La messa in onda di questa pellicola, trasmessa stasera - 25 giugno - alle 21.20 su Rai 4, ci permette di ripercorrere la vita del criminale.

La vera storia di Escobar

Il nome completo del celebre criminale è Pablo Emilio Escobar Gaviria. Nacque il 1° dicembre del 1949 a Rionegro (Colombia). Figlio di un agricoltore e una insegnante di scuola elementare, era il terzo di sette fratelli. In giovinezza fu già un piccolo criminale locale: prima con dei furti, poi a stretto contatto con contrabbandieri. A metà degli anni '70 iniziò a commerciare cocaina insieme a suo cugino Gustavo Gaviria. Quando venne ucciso in carcere Fabio Restrepo, uno degli spacciatori più noti di Medellìn e dell'intera nazione, gli uomini della concorrenza cominciarono a lavorare per lui. La sua fama in pochi anni si allargò sempre più, fino a controllare traffici di droga provenienti da ogni angolo del mondo, così come la sua cocaina veniva mandata ovunque. Il Cartello controllava quasi ogni istituzione civile e sociale: aziende, monopoli, eserciti. Si conta che Escobar fu responsabile della morte di 657 poliziotti.

Quando nel 1991 la Colombia fu protagonista di una nuova costituzione, Escobar si consegnò alla polizia a patto di essere prigioniero a La Catedral, luogo privato e fornito di lussi e comfort. Dal carcere continuò le sue attività illecite e fino a quando evase, pare senza troppi ostacoli. Ricercato dalla polizia, il 2 dicembre 1993, con un innovativo sistema di tracciamento, una squadra colombiana di sorveglianza elettronica -il Bloque de búsqueda - lo intercettò, uccidendolo. Aveva compiuto 44 anni da un giorno. Nel 1976 Pablo Escobar sposò Maria Victoria Henao, quando lei aveva solo 15 anni. I due hanno avuto due figli, Manuela e Sebastian, e nonostante l’uomo abbia tradito la donna innumerevoli volte, sono rimasti insieme fino alla morte del narcotrafficante.

Dove vedere il film “Escobar” (sabato 25 giugno)

“Escobar” va in onda questa sera, 25 giugno, alle 21.20 su Rai 4 (canale 21). Il film è visibile in streaming, live e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.