Fiore del deserto, stasera su Canale 5: la vera storia Waris Dirie

Di produzione tedesca, il film "Fiore del deserto" è diretto da Sherry Hormann ed è stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2009. La storia è tratta dall'autobiografia della modella di origine somala Waris Dirie, interpretata dalla supermodella etiope Liya Kebede. Ma cosa sappiamo della sua vera storia? Di seguito sintetizziamo i punti cardine del suo cammino.

Fiore del deserto, la vera storia dietro al film

Waris Dirie nasce a Gallacaio, in Somalia: in pieno deserto. Venuta al modo da una famiglia nomade, non si conosce la sua precisa data di nascita non essendo stata registrata all'anagrafe. Da successive analisi è stato comunque dedotto che Waris è venuta al mondo nata nel 1965. A circa 3 anni subisce la barbarica pratica dell’infibulazione. Quando ha circa 13 anni il padre la vende ad un vedovo di 60 anni ma lei, esasperata, riesce a fuggire. La ragazza trova così rifugio a Mogadiscio, dove affronta una vita molto povera, mantenendosi con lavori umili e scarsamente retribuiti. Riesce poi successivamente ad approdare a Londra, dove vive uno zio ambasciatore. Qui comincia dunque a svolgere il lavoro di cameriera. Lo zio parte successivamente per la Somalia, ma Waris rimane in Inghilterra, svolgendo ancora una volta umilissimi lavori per sopravvivere.

Ancora analfabeta, si iscrive ad una scuola serale e incontra, in modo del tutto causale, il fotografo Terry Donaldson, che la convince a posare per dei servizi. Gli scatti ricevono un apprezzamento talmente ampio che le proposte per lavori da modella si moltiplicano sempre più. Sbarcata a New York, acquisisce notorietà e, nel 1987, è la Bond Girl del film "Agente 007 - Zona pericolo". Ma il successo non le fa scordare la sua strada: comincia dunque la sua battaglia contro l'infibulazione e viene nominata da Kofi Annan "ambasciatrice delle Nazioni Unite per la lotta contro le mutilazioni genitali femminili". Scrive poi dei libri che fanno conoscere a tutti la sua storia.

