I film vincitori degli Oscar 2021 che si possono vedere in streaming

Sette titoli, 13 Oscar in totale: è il bilancio dei film che hanno vinto gli Oscar 2021 e che si possono vedere sulle tre principali piattaforme di streaming: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ (con Star).

La battaglia in tal senso è stata vinta da Netflix, che ha vinto 6 statuette complessive: due con Mank, due con Ma' Rainey Black Bottom, una con il cortometraggio animato Se succede qualcosa vi voglio bene e una con il documentario Il mio amico in fondo al mare. Disney+ ha vinto invece due Oscar con il lungometraggio animato Soul e tre per il film Nomadland, che in Italia uscirà tra pochi giorni nella sezione per adulti di Star. Infine, gli Amazon Studios si sono aggiudicati due Academy Awards con l'acclamato Sound of Metal.

Di seguito le trame, le candidature, gli Oscar vinti e i link alle piattaforme di streaming dove vedere i film che hanno vinto agli Oscar 2021.

Mank

La Hollywood degli anni '30 è rivalutata attraverso gli occhi e la graffiante ironia dello sceneggiatore alcolista Herman J. Mankiewicz mentre termina "Quarto potere". Diretto da David Fincher, con Gary Oldman, Amanda Seyfried e Charles Dance.

Candidature: miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista (Oldman), miglior attrice non protagonista (Seyfried), miglior fotografia, miglior colonna sonora originale, miglior sonoro, migliori costumi, miglior trucco e acconciatura, miglior scenografia.

Oscar vinti (2): miglior fotografia, miglior scenografia

Dove vederlo: Netflix

Nomadland

Nomadland è incentrato sulla storia di Fern che, dopo il collasso economico di una città aziendale nel Nevada rurale, carica i bagagli sul proprio furgone e si mette in strada alla ricerca di una vita fuori dalla società convenzionale, come una nomade moderna.

Candidature: film, regia, attrice protagonista (Frances McDormand), sceneggiatura non originale, fotografia, montaggio.

Oscar vinti (3): miglior film, miglior regia Chloé Zhao, miglior attrice Frances McDormand

Dove vederlo: Star Disney+ (data di uscita, trailer, cast in questo approfondimento).

Sound of Metal

Il batterista metal Ruben comincia a perdere l'udito. Un medico gli dice che peggiorerà e lui crede che la sua carriera e la sua vita siano finite. La fidanzata Lou porta l'ex tossico in un centro di riabilitazione per sordi, sperando di evitargli una ricaduta e di aiutarlo ad adattarsi alla nuova vita. Dopo essere stato accolto, Ruben deve scegliere tra la nuova normalità e la vita che conosceva.

Candidature: film, attore protagonista (Riz Ahmed), attore non protagonista (Paul Raci), sceneggiatura originale, montaggio, sonoro.

Oscar vinti (2): miglior sonoro, miglior montaggio

Dove vederlo: Amazon Prime Video (approfondimento)

Ma Rainey's Black Bottom

Chicago, 1927: gli animi si scaldano in uno studio musicale quando l'impavida e agguerrita cantante blues Ma Rainey raggiunge la band per una sessione di registrazione.

Candidature: attrice protagonista (Viola Davis), attore protagonista (Chadwick Boseman), costumi, trucco e acconciatura, scenografia.

Oscar vinti (2): migliori costumi Ann Roth, miglior trucco e acconciatura.

Dove vederlo: Netflix

Soul

Joe, direttore di una banda musicale delle scuole medie, sogna di suonare in un prestigioso locale di New York. Dopo 20 anni di tentativi, finalmente riesce a ottenere una serata. Tuttavia, un colpo di scena rovina i suoi piani...

Candidature: film d'animazione, colonna sonora originale, sonoro.

Oscar vinti (2): miglior film d'animazione, migliore colonna sonora

Dove vederlo: Disney+

Se succede qualcosa, vi voglio bene

All'indomani di una tragica sparatoria in una scuola, due genitori in lutto piangono la perdita della figlia e affrontano il vuoto emotivo che li attanaglia.

Candidatura: miglior cortometraggio animato.

Oscar vinto (1): miglior cortometraggio animato

Dove vederlo: Netflix

Il mio amico in fondo al mare

In una foresta di alghe sudafricana, un regista stringe un'insolita amicizia con un polpo che condivide con lui i misteri del suo mondo.

Candidatura: miglior documentario

Oscart vinto (1): miglior documentario

Dove vederlo: Netflix