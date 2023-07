Filorosso, da stasera la nuova edizione del programma di approfondimento

A paritre da oggi, martedì 4 luglio 2023, Rai 3 trasmette la nuova edizione del programma di approfondimento "Filorosso", sostituto estivo di "Cartabianca". Una nuova conduttrice, la giornalista Manuela Moreno, e uno sguardo a ciò che accade in giro per il mondo; senza però trascurare qualche tocco più leggero.

Filorosso: le anticipazioni della nuova edizione

SI rinnova anche quest'anno la staffetta d'approfondimento di Rai 3: dopo una lunga stagione televisiva, il "Cartabianca" di Bianca Berlinguer va in vacanza, sostituito nel corso del periodo estivo da "Filorosso", alla sua seconda edizione. Il periodo storico che viviamo è d'altra parte ricco di notizie ed eventi tutti ancora da scrivere: la rete ha così tutta l'intenzione del caso di aggiornare gli italiani anche durante il periodo estivo.

"Filorosso" presenta quest'anno una grande novità: i conduttori Giorgio Zanchini e Roberta Rei trovano l'erede in un volto noto del giornalismo di casa nostra: Manuela Moreno. Una presenza ricorrente nel Tg2, ma anche in una serie di rubriche collaterali al telegiornale: da Tg2 Post a Tg2 salute, da Costume e società a Tg2 puntoit. Ma, toccando zone d'intrattenimento, l'abbiamo nel corso dell'ultima stagione vista anche in vesti leggere a "Viva Rai 2!", il programma satirico mattutino condotto da Fiorello.

Il format della trasmissione resta a grandi linee invariato e si pone il compito di raccontare durante l'estate il nostro paese, alle prese con questioni economiche e sociali, senza però dimenticare gli scenari internazionali nè argomenti più leggeri, come gli importanti appuntamenti culturali.

Il tutto avvalendosi della presenza di ospiti e di esclusivi reportage dall’Italia e dal resto del mondo. Come saranno le vacanze 2023 degli italiani? E le future prospettive per il nostro Paese? Quali saranno gli sviluppi della guerra tra Russia e Ucraina? "Filorosso" risponderà a queste e a molte altre domande.

Dove vedere Filorosso in tv e in streaming (dal 4 luglio)

La prima puntata stagionale di "Filorosso" va in onda oggi, martedì 4 luglio 2023, dalle 21.20 su Rai 3, e in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.