Filorosso al posto di Cartabianca: il nuovo programma d’approfondimento di Rai 3

Al via martedì 28 giugno in prima serata, Filorosso è il nuovo format d’approfondimento di Rai 3. Condotto da Giorgio Zanchini e Roberta Rei, sostituisce nel periodo estivo il Cartabianca della Berlinguer. Servizi, interviste, reportage: il programma garantisce news e aggiornamenti sull’attualità, nazionale e mondiale.

Filorosso: anticipazioni del format

Bianca Berlinguer e il suo Cartabianca sono andati in vacanza, ma le intenzioni di Rai 3 sono chiare: in un'epoca storica dove gli eventi non lasciano un attimo di tregua il telespettatore necessita di un'adeguata informazione. In partenza il 28 giugno alle 21.20, Filorosso è un format condotto da Giorgio Zanchini e Roberta Rei. Un programma di approfondimento su svariati temi di attualità, in onda sulla terza rete della Rai fino al 31 agosto. Servizi, reportage, interviste e curiosità per essere sempre aggiornati sui fatti di casa nostra, ma non perdendo mai di vista ciò che accade altrove a cominciare dalla guerra in corso tra Russia e Ucraina. I conduttori di Filorosso Giorgio Zanchini è un giornalista e conduttore televisivo, visto precedentemente nel programma mattutino di Rai 3 Quante storie e in Rebus, trasmissione domenicale, dove ha affiancato Corrado Augias. Roberta Rei è invece un volto noto de Le iene (Italia 1). Per le reti Rai ha fatto da inviata al programma Agorà e ha realizzato reportage per Rainews.

Dove e quando vedere Filorosso in tv e in streaming (dal 28 giugno)

Filorosso va in onda il martedì alle 21.20, a partire dal 28 giugno – e fino al 31 agosto - su Rai 3 e in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.