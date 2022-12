"Filumena Marturano", su Rai 1 il film evento con una convincente Vanessa Scalera

Torna in un film su Rai Uno il 20 dicembre in prima serata uno dei personaggi femminili più potenti del teatro del ‘900. Filumena Marturano, la popolana dalla vita travagliata, ex prostituta dal carattere battagliero e dal cuore grande nata dalla penna di Eduardo De Filippo ha in questa nuova versione il volto e il corpo di Vanessa Scalera. A interpretare don Mimì è invece Massimiliano Gallo, mentre Nunzia Schiano è Rosalia, Anna Iodice è Diana la giovane promessa sposa di don Mimì e aspirante attrice.

Filumena Marturano, la trama

Filumena Marturano è una donna di mezza età che gestisce la pasticceria del suo padrone di casa, don Domenico Soriano. In realtà i due si sono conosciuti un quarto di secolo prima, quando Filumena era una ragazza dei bassi che per mangiare lavorava in un bordello e don Domenico uno dei suoi clienti, di cui era innamorata. Quando incontriamo i due personaggi non sono chiare le dinamiche che hanno trasformato quel rapporto, certo è che Domenico, a un certo punto, quella prostituta ha deciso di portarsela in casa, dove lei gestisce e amministra vita domestica e dell’azienda di famiglia. Quando Soriano annuncia che sta corteggiando la giovane figlia di un senatore e ha intenzione di sposarla, Filumena inscena un malore fatale che le serve come copertura per un inganno con cui vuole inchiodare Domenico alle sue responsabilità, facendosi sposare.

Non solo. Svelato l’inganno, mentre don Mimì ancora è impegnato a capire come uscirne, la donna fa un’altra rivelazione che cambierà ancora una volta le carte in tavola in questo rapporto di odio e amore e sconvolgerà la pace di Don Domenico: Filumena infatti ha tre figli, ormai grandi, che ha cresciuto in segreto inviandogli soldi e tenendoli d’occhio senza mai svelare loro di essere la madre. E uno di questi tre giovani è figlio di don Domenico che, conosciuta la verità, farà di tutto per scoprire quale dei tre sia il sangue del suo sangue, mentre Filumena combatterà la sua guerra per il futuro di tutti e tre i suoi ragazzi.

Filumena Marturano, critica

Da quando, nel 1946, Eduardo De Filippo scrisse Filumena Marturano, la sua commedia è stata replicata migliaia di volte sui palchi di tutto il mondo e ed è stata reinterpretata e rivisitata in tanti prodotti, per cinema e tv, alcuni memorabili, come Matrimonio all’italiana diretto da Vittorio De Sica con la formidabile coppia Loren- Mastroianni, altre molto meno.

Il film evento che arriva su Rai Uno il 20 dicembre fa parte di una collection dedicata al grande autore napoletano che ha già proposto al pubblico opere tratte da Natale in Casa Cupiello e Sabato, Domenica e Lunedì. La Filumena Marturano di Francesco Amato è un film che non stravolge il testo originale, ma sfrutta bene tutte le possibilità della ‘messinscena’ televisiva, a iniziare da quella di far entrare Napoli, i suoi vicoli, i suoi bassi, ma anche le sue terrazze, i suoi panorami e la sua atmosfera, ancora più prepotentemente nella storia.

Una storia che si poggia tutta sui due protagonisti e in particolare, su un personaggio femminile che il drammaturgo pensò di cucire addosso alla sorella Titina De Filippo, e che Vanessa Scalera è in grado di indossare con grande intensità, regalando al pubblico un’interpretazione che trasmette tutta la fatica di un vissuto difficile e la determinazione e l’abitudine a combattere, per sé prima e per i suoi tre figli poi.

Anche Massimiliano Gallo è un Domenico Soriano perfettamente in parte, capace dei giusti sguardi e dei giusti silenzi che comunicano l’evoluzione lenta, ma inesorabile, di un personaggio all’inizio intrappolato nell’immaturità e che poi si ritroverà, volente o nolente, sulla spinta dell’iniziativa di Filumena, ad evolvere.

Il testo di Eduardo De Filippo, l’unico che mette al centro una grande protagonista femminile, è un classico che il pubblico televisivo potrà tornare ad apprezzare grazie a questa nuova versione che lo rispetta piuttosto fedelmente, e alle ottime interpretazioni dei suoi protagonisti.

Voto: 6,5