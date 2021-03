MasterChef 10, stasera la finale: le anticipazioni, gli ospiti, le prove

Ci siamo: è fissata per questa sera - giovedì 4 marzo 2021 - alle ore 21,15 su Sky Uno la finale di MasterChef 10. Nel corso di questa attesissima puntata scopriremo chi tra i quattro finalisti, Irene, Monir, Antonio e Aquila, conquisterà i giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri, diventando il decimo MasterChef italiano.

Chi salirà sul podio al primo posto, vincerà 100mila euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare il proprio libro di ricette edito da Baldini&Castoldi.

Gli ospiti dell'ultima puntata

Ma cosa sappiamo di questa ultima puntata? Si finirà con il "botto", con lo chef Chicco Cerea, tre stelle Michelin con il ristorante "Da Vittorio" a Brusaporto, nel bergamasco, e Mauro Colagreco, chef giudicato come numero uno al mondo nella classifica "50 Best Restaurants", tre stelle Michelin con il suo "Mirazur" a Mentone.

Come si svolge l'ultima puntata

Come sempre, ogni serata si divide in due puntate: nella prima dopo una prova, ci sarà ancora un'eliminazione, dopodiché sarà tempo di abbandonare il grembiule per indossare la mitica casacca della finale.

E poi, l'ultima puntata comprende la prova più agognata, creativa e importante per gli aspiranti chef: la creazione di un menu completo, in cui mettere tutta la propria preparazione, i mesi di studio e di esperienza, l'intuizione, la voglia di vincere, la tecnica, la grinta, il carattere e la fantasia. Il "ristorante MasterChef" sarà un modo per i quattro finalisti di raccontarsi, e di spiegare - a suon di portate - perché meritano la vittoria. In questi anni abbiamo visto davvero di tutto: chi ha messo, nel suo menu, la passione per i viaggi, chi quella per la sua famiglia, chi ha concentrato tutto nel sogno del futuro. Generalmente, a presentare il proprio menu, la prova finale, arrivavano solo due concorrenti, ma è da qualche stagione che ad arrivare fino in fondo, alla decisione finale, sono tre aspiranti chef.

Il vincitore della scorsa edizione: Antonio Lorenzon

In attesa di scoprire chi sarà il decimo MasterChef italiano, Sky Tg24 propone un'intervista ad Antonio Lorenzon, il vincitore della scorsa edizione, che abbiamo visto trionfare in tv proprio poco prima dell'inizio della pandemia. Nonostante il covid che ha cancellato tutti gli eventi, Antonio se la sta cavando alla grande: voleva realizzare un piccolo hotel, ma a causa delle restrizioni ha dovuto modificare in corsa il progetto, realizzando suite, mini appartamenti open space con angolo cottura nella via più bella di Bassano del Grappa. L'apertura? Spera per Pasqua.

Ma soprattutto, il suo consiglio più prezioso ai finalisti? Essere se stessi, e non lottare solo per l'obiettivo, altrimenti si perde l'autenticità e la maschera, alla fine, penalizza. La sua carta vincente in fondo è stata proprio non avere troppe aspettative, chissà che non possa essere un segnale per il vincitore che verrà proclamato questa sera in tv.