X Factor, tutto sulla finale: giudici in gioco e ospiti

Giudici nell'arena per il gran finale di 'X Factor'. Per la prima volta la manche dei duetti nella finale del talent Sky vedrà ciascun finalista esibirsi con il proprio giudice durante lo show che andrà in onda domani, giovedì 10 dicembre, su Sky, in simulcast su Tv8 e Now Tv. E così Blind ed Emma presenteranno 'La Fine', una cover di Tiziano Ferro/Nesli; Casadilego e Hell Raton canteranno 'Stan', la cover di Eminem featuring Dido; i Little Pieces of Marmelade si esibiranno insieme a Manuel Agnelli sulle note di 'Veleno' degli Afterhours; N.A.I.P. e Mika proporranno 'Lollipop', celebre successo del giudice anglo-libanese ("ma ho chiesto a Naip di riscrivere la seconda strofa in italiano", annuncia Mika).

Finale X Factor 2020, le tre manche

Una finale equilibrata, dove ognuno dei giudici è arrivato con un concorrente e che sarà divisa nelle classiche tre manche: la prima appunto con i 'duetti', la seconda con i 'best of' e l’ultima, la finale, dedicata ai 'cavalli di battaglia'. Al termine di ciascuna manche il concorrente meno votato dovrà abbandonare la gara. I due artisti ancora in lizza si sfideranno - nella terza e decisiva manche - per la conquista del titolo di X Factor 2020.

Finale X Factor 2020, i concorrenti rimasti in gara

E tutti sono al lavoro per dare il massimo. Manuel Agnelli assicura che con i Little Pieces è impegnato soprattutto "nel suonare al meglio" ma si sente che un risultato importante è già raggiunto: "Aver portato qualcosa di diverso, e per certi versi estremo, al pubblico generalista che domani guarderà il programma su Tv8". "L'importante non è vincere ma lasciare un segno. I Maneskin non hanno vinto ma hanno lasciato un segno. E anche i Melancholia hanno lasciato un segno", aggiunge Agnelli parlando del gruppo eliminato durante il quinto live tra le polemiche. Mentre i Little Pieces of Marmelade annunciano che quasi sicuramente in futuro si cimenteranno con brani anche in italiano.

Hell Raton, al lavoro con Casadilego che canterà 'Kitchen Sink' dei Twenty One Pilots, 'xanny' di Billie Eilish e 'A case of you' di Joni Mitchell (e si dice "serena"), rifiuta l'etichetta di grande esperto di musica commerciale: "Si dice che con la mia etichetta puntiamo al business e alle classifiche ma a noi per dieci anni non ci hanno mai passato in radio, noi abbiamo fatto la musica che ci piaceva e di grande qualità".

Emma, che parla come di una "prima volta importante" per lei ad 'X Factor' e che non esclude il ritorno ("ma bisogna chiederlo a Fremantle e non a me"), spera che per il suo Blind si tratti di "un grande inizio" più che di un bel finale. "X Factor è stata esperienza incredibile, ho imparato molto cose. Anche lavorare con questi ragazzi mi ha messo in testa tanti nuovi semini: nuovi linguaggi, nuovi suoni". E a chi le chiede il paragone con 'Amici': "Il bello è che sono due mondi diversi e questa diversità crea ricchezza".

Quanto a Mika è gia pronto ad una grande performance con il suo originalissimo Naip: "Ci sarà tanta creatività pure se nei tempi piccoli della tv. Non si può odiare Naip: è talmente fuori dagli schemi che c'è qualcosa da imparare comunque anche se la sua non è la musica che ti piace".

Subito dopo la finale, alla mezzanotte, usciranno per Sony Music Italy gli Ep dei 4 concorrenti finalisti, che già hanno macinato numeri grandissimi negli streaming dei brani eseguiti nel programma. Super ospiti della finale saranno i Negramaro, che proporranno anche un duetto con Madame. I giudici, oltre al duetto, avranno una loro esibizione da solisti sul palco della finale.