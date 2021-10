Fino all’ultimo battito 2, via libera Rai alla seconda stagione

Dopo il boom Auditel dell'ultima puntata, vista da 4.613.000 telespettatori con uno share del 22.6%, la conferma. Fino all’ultimo battito avrà una seconda stagione.

L'annuncio

La fiction Rai tornerà in onda nella prossima stagione, come annunciato da Bianca Guaccero, che ne ha parlato con TvMia. "La serie non finirà qui perché presto torneremo sul set per girare le nuove puntate della seconda stagione", ha rivelato Guaccero. "Nei prossimi mesi, quindi, sarò ancora sul set della fiction. Non vedo l’ora di rivedere i miei colleghi”. Al suo fianco l'attrice ritroverà Marco Bocci, Violante Placido, Michele Venitucci e Loretta Goggi nel ruolo di Margherita, tutti diretti da Cinzia TH Torrini.

La Trama

Protagonista della fiction è Diego Mancini (Marco Bocci), stimato chirurgo che a soli quarant’anni è diventato Professore ordinario di cardiochirurgia. Diego ha tutto dalla vita: una compagna, Elena (Violante Placido), che ama, una figlia acquisita, Anna (Gaja Masciale) e un figlio naturale, Paolo (Giovanni Carone). Diego ed Elena sono in attesa del divorzio di lei per potersi sposare, ma tutto precipita quando si scopre che Paolo è affetto da una cardiopatia per cui neanche Diego può fare nulla. L’unica strada è quella del trapianto, per cui il bambino è in lista d’attesa. Per lui Diego è disposto a tutto, anche a mettere in discussione i suoi principi, e si ritrova così ad accettare un compromesso che lo porta a diventare il medico personale di Cosimo Patruno (Fortunato Cerlino), boss latitante che gli impartirà i suoi ordini tramite tramite la nuora Rosa (Bianca Guaccero). Il protagonista si ritrova così in un intreccio di segreti e menzogne che potrebbero sì salvare suo figlio, ma mettere a rischio tutto il resto.

L'ultima puntata

Nell'ultima puntata della prima stagione, andata in onda ieri sera, Rocco è stato investito, è grave e ancora una volta c’è di mezzo Cosimo. Diego deve operarlo d’urgenza, ma l’uomo rimane in coma. Per Diego, che deve onorare il patto con Cosimo, la tensione è davvero insostenibile. Spaventato dall’idea di perdere Rocco e schiacciato dal senso di colpa, affronta Elena e le confessa tutto. La donna è troppo sconvolta dalle sue rivelazioni e ferita gli sbatte la porta in faccia. Nel frattempo, Rosa è sempre più decisa a strappare Mino dalle grinfie di Cosimo. La donna, per raggiungere lo scopo, stringe un patto con Nicola. Poco prima che l’intervento a Cosimo abbia inizio, il boss fa capire chiaramente a Diego che, se qualcosa andasse storto, i suoi cari, a partire da Paolo, pagherebbero con la vita. Ma proprio mentre sta per iniziare l’intervento, un nuovo colpo di scena mette Diego alle strette: Elena è sotto la minaccia di una pistola: qualcuno all’interno del clan vuole che Cosimo non esca vivo dalla sala operatoria…