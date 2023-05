Fiorello stuzzica l'ad Rai, lui gli risponde in privato: la chat mostrata in diretta tv

Siparietto tra Fiorello e l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, nel corso della puntata di Viva Rai2 di lunedì 22 maggio 2023. Tutto è iniziato per il commento dell0 showman sullo sciopero dei dipendenti Rai annunciato il 5 aprile scorso, in programma il 26 maggio e scongiurato dopo l'incontro di sabato tra i vertici aziendali e le sigle sindacali.

"Ci doveva essere uno sciopero il 26 ma il nuovo ad, Sergio, Francesco, Giovanni, Peppino... L'uomo dagli otto nomi, ha scongiurato lo sciopero facendo delle promesse, che poi non manterrà... Roberto, o Sergio come preferisce, le manterrà queste promesse? Se hai il coraggio, chiamami in diretta… Se non mi chiami è finita! Andiamo tutti a Discovery!", l'invito scherzoso di Fiorello che non a caso ha citato la rete che vedrà Fabio Fazio dalla prossima stagione. Non si è fatta attendere la risposta di Sergio che, durante la pubblicità, ha mandato un messaggio Whatsapp allo showman immediatamente mostrato ai telespettatori. "Spiritosone, sono un dipendente Rai. Non faccio promesse, prendo impegni e sono certo di poterli rispettare. Tu rimarrai in Rai con tutti noi", ha scritto l'ad. Immancabile la chiosa di Fiorello: "Qui facciamo le battute per provocare e voi ci cascate".