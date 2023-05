Fiorello: "Amadeus mi ha detto che non sa se farà Sanremo"

Se sia solo una battuta, una provocazione oppure autentica riflessione non è dato (ancora) sapere. Certo è che la portata della dichiarazione fatta da Fiorello oggi nella puntata di Viva Rai2! ha già iniziato a fare il giro della rete in pochi minuti. "Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L'ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest'anno farò Sanremo" ha affermato lo showman parlando del suo amico fraterno Ciuri che del Festival è conduttore e direttore artistico dal 2020 e dovrebbe esserlo fino al 2024. "M'ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so... Lo so che è una bombetta, ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere".

L'argomento Sanremo torna così tra quelli del programma mattutino di Fiorello in un periodo segnato da addii e avvicendamenti della nuova Rai. Prima Fabio Fazio, poi Lucia Annunziata, ora il dubbio di Amadeus che fino a qualche giorno fa lo stesso Fiorello aveva assicurato presenza certa nell'era del nuovo ad Rai Roberto Sergio, sempre come conduttore e direttore artistico. Ora, però, la "bombetta" che mette in discussione tutto.