Amadeus chiama Fiorello: "Resto in Rai, nessun agente segreto controlla Sanremo"

Una chiamata a sorpresa in diretta da parte di Amadeus al suo amico Fiorello per dire che va tutto bene e che rimarrà in Rai. Questo è quanto successo questa mattina nella puntata di VivaRai2, il divertente programma del mattatore della tv che dà la sveglia agli italiani tra notizie e divertimento. Dopo la notizia dell'addio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto alla Rai Fiorello in più occasioni ha ironizzato sul fatto che anche Amadeus potesse andare via.

E una volta per tutte per dare una risposta e mettere un punto a ogni dubbio il conduttore, e direttore creativo del Festival della canzone italiana, ha deciso si chiamare e parlare. "Resti in Rai, non c'è nessuno che vuole epurarti?" ha chiesto ironicamente Fiorello. "Nessuno, nessuno, rimango volentieri, sto lavorando serenamente con l'amministratore delegato - ha risposto Ama -. Il 9 mattina vengo a trovarvi per l'ultima puntata". Rosario però non si è lasciato sfuggire l'occasione di stuzzicare l'amico: "Sono uscite molte indiscrezioni, di cui non abbiamo parlato per non creare oltremodo polemiche, su qualcuno che controllerebbe le tue scelte musicali"; ma Amadeus serenamente replica: "Non ci sono agenti segreti che controllano niente".