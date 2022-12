Fiorello sfotte Ballando con le stelle: "Clima amichevole, sembra casa Soumahoro"

Inizio a ritmo serrato per il nuovo programma di Fiorello Viva Rai2 approdato da oggi alle 7.15 su Rai2 dopo un rodaggio di un mese su Instagram e RaiPlay. La partenza nel letto con il 'compare' Amadeus che ha dato il nome di Francesca Fagnani come altra coconduttrice di Sanremo, le battute sull'agenda di Giorgia Meloni, la telefonata per gli auguri di compleanno a Maria De Filippi sono solo alcuni dei momenti che hanno segnato la prima puntata della trasmissione a cui ha partecipato anche Carolyn Smith, presidente della giuria di Ballando con le stelle. E proprio in riferimento alle ultime liti che stanno animando il dance show di Rai1: "Guardo sempre Ballando con le stelle, devo dire che c'è un clima così amichevole, quest'atmosfera che sembra di stare a casa dei Soumahoro", ha scherzato Fiore, "Ti immagini quando vanno a casa? Lui che parla con la moglie: ‘Perché tua madre! Perché tua madre!'. A giugno, c'è il compleanno di mia figlia, vi voglio invitare per fare un clima amichevole".

Il riferimento ovviamente è al caso di Aboubakar Soumahoro che, dopo una serie di presunte irregolarità amministrative avvenute nelle cooperative gestite dalla suocera e dalla compagna, ha deciso di autosospendersi dal gruppo parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, al fine di chiarire la sua posizione.

"Ho gli appunti di Giorgia Meloni"

Mostrando un'agenda uguale a quelle della premier Giorgia Meloni, Fiorello ha poi annunciato: "Ho gli appunti di Giorgia". Ha quindi iniziato ad elencare e inquadrare improbabili impegni scritti a penna dalla premier: "Portare Ginevra al Luna Park. Portare tetto contanti a 2.500 euro. Ce devo pensa'. Alzare tetto pos sennò Salvini chi se lo leva dal groppone. Pilates con Mattarella alle 6. Comprare 2 etti di prosciutto cotto e un broccolo romano. Rimuovere Coletta e Fuortes. Partecipare alle primarie del Pd. Invitare ministro della difesa Crosetto, anzi no, mangia troppo. Cancellare appuntamento con Calenda con scusa podologo. Registrare 'Viva Rai2'". Il tutto tra le risate Fiorello seduto alla scrivania dello studio Glass, la struttura trasparente montata fuori dalla sede di Radio Rai a Via Asiago.