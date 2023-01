Che tempo che fa, Fiorello e lo ‘scoop’ soffiato a Fazio

Nella prima puntata del 2023 di Che Tempo che Fa arriva il mattatore Fiorello. Alla vigilia del ritorno in tv con la nuova edizione di Viva Radio 2 che torna da lunedì alle 7.30 su Rai Due, lo showman siciliano in collegamento dallo studio romano della sua trasmissione in via Asiago ha animato la serata e, come promesso, ha annunciato un super ospite internazionale ospite della sua trasmissione

Fiorello, l’esclusiva è esilarante

Dopo aver fatto gli auguri alla presidente del consiglio Giorgia Meloni che compiva 46 anni, ricordando di quando, anni fa, l’aveva scelta come baby sitter per i suoi figli, Fiorello lancia la ‘bomba’.

Lo showman siciliano aveva ‘sfidato’ nei giorni scorsi Fabio Fazio sul suo terreno: quello dei super ospiti assicurando di avere per le mani un’intervista a un grande personaggio internazionale.

Naturalmente, lo ‘scoop’ è una clamorosa trovata alla Fiorello che ‘rivela’ di essere riuscito quello in cui tutti i giornalisti del mondo aspirerebbero in questo momento: un’esclusiva con il principe Harry dopo l’uscita della sua autobiografia in cui ha letteralmente lanciato bombe contro la famiglia reale, con tanto di filmato a provare il clamoroso colpo!

Ma naturalmente si tratta di un’ esilarante trovata per far assaporare anche al pubblico della domenica di Rai Tre l’atmosfera goliardica che regna a Viva Radio 2.

Al via Viva Radio 2 tra goliardia, notizie e ospiti

Dopo di che, il popolare showman siciliano ha raccontato della sua vita, che inizia ogni mattina alle 4, e ricordato i suoi oltre vent’anni d’amore con la moglie Susanna, la donna della sua vita, e della figlia di 16 anni di cui racconta con un gran sorriso.

Mentre Fazio ha omaggiato i suoi 35 anni di carriera, tirando fuori immagini dell’esordio di Fiorello sul palco di Castrocaro.

Molta acqua è passata sotto i ponti e oggi lo showman è pronto aad affrontare con il solito entusiasmo l’impegno di Viva Rai Due, dove tra i primi ospiti arriverà l’amico e collega Amadeus, a pochi giorni dall’inizio di Sanremo 2023. Vale la pena di mettere la sveglia per scoprire se, alla fine, lo scoop ci sarà davvero, se non con il Principe Harry almeno con il Re del Festival.