Fiorello torna su Rai1: cosa c'è da sapere sul nuovo programma

Fiorello torna in tv. Dopo l'ultima apparizione televisiva nell'ultimo Sanremo condotto dall'amico Amadeus, lo showman siciliano è pronto a fare incursione nella mattina di Rai1 con Viva Asiago 10!. Il nuovo morning show dovrebbe andare in onda sulla rete ammiraglia Rai, e anche su Radio2 e RaiPlay, già da lunedì 28 novembre, dopo tre settimane di rodaggio sulla piattaforma web con Aspettando Viva Asiago 10!, dal 7 novembre. Bocche cucite sui dettagli, mancherebbe la firma e quindi l'ufficialità.

Con la mazzetta dei giornali a portata di mano, Fiorello darà dunque la sveglia agli italiani a suon di musica, leggerezza e commenti ironici alle news e ai protagonisti dell'attualità, come ai tempi di Edicola Fiore. Lo showman aveva di recente dichiarato di voler ravvivare via Asiago, con ogni probabilità trasmettendo dal 'glass studio', il box trasparente all'esterno della storica sede di Radio Rai, già utilizzato per il suo show prima del primo Festival di Sanremo accanto ad Amadeus nel 2020.