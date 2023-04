Fiorello scherza sul Terzo Polo: "Renzi e Calenda sono i Totti e Ilary della politica"

Oggi, mercoledì 12 aprile, Fiorello è tornato in tv con Viva Rai2! dopo la breve pausa pasquale. Con la consueta ironia che caratterizza lo stile del suo programma mattutino, lo showman ha dedicato uno spazio al burrascoso rapporto all'interno del Terzo Polo tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, definiti come "i Totti e Ilary della politica italiana".

Viva Rai2! ha proposto così un ultimo saluto metaforico, con un mashup delle loro interviste a Belvo, il programma con le sagaci interviste di Franco Fagnano impersonato da Fiorello: per un'ultima volta lo showman ha celebrato la storia d'amore dei due personaggi politici, ripercorrendo i momenti in cui erano felici "quando ancora adoravano andare a passeggiare a Ponte Milvio" e facendo rispondere l'uno alle domande dell'altro.

"La meta preferita per le vacanze: Polo Nord, Polo Sud o Terzo Polo?", ha incalzato Franco Fagnano; la risposta di Calenda: "Direi Polo Nord se l'alternativa è il Terzo Polo!". E poi: "Ma lei uno come Carlo Calenda lo voterebbe?" ha chiesto a Renzi che ha risposto: "Lei non può entrare così dentro..." . Calenda infine è sbottato: "Certo che no!".

Il video su RaiPlay a partire dal minuto 11:40