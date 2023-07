Fiorello asfalta Sgarbi e Morgan dopo le parole su Amadeus: come li mette a tacere

In vacanza già da diversi giorni, dopo la fine di Viva Rai 2, Fiorello torna a farsi vedere sui social per una buona causa: difendere il suo amico Amadeus dai velenosi attacchi di Vittorio Sgarbi e Morgan, che qualche sera fa a un evento hanno definito il direttore artistico delle ultime 4 edizione di Sanremo - e anche della prossima, la quinta - inadatto al ruolo e incapace a scegliere le canzoni.

"In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare" ha scritto Amadeus sul suo profilo Instagram, tagliando corto. Ad andare a fondo, invece, ci pensa Fiorello in un video, spalleggiato da Fabrizio Biggio: "Vi ricordate di noi? Lui non ha i baffi perché è un solito idiota - dice sarcastico lo showman -. Quando uno è idiota è idiota. A proposito di idioti, ho letto la frase di Amadeus. Sapete con chi ce l'aveva? Con l'onorevole Sgarbi e con il genio Morgan. Hanno detto che Amadeus non sarebbe capace di fare quello che sceglie le canzoni di Sanremo. E avete ragione! Non è capace".

A quel punto Fiorello passa in rassegna tutti i successi degli ultimi anni usciti proprio dall'Ariston: "'Fai rumore' è brutta. Vogliamo parlare di 'Ringo Starr' dei Pinguini Tattici Nucleari? Brutta. E chi l'ha scelta? Amadeus. E 'Dove si balla', che è durata per un anno, ancora adesso la passano in discoteca... Non sei capace Amadeus! Anche quella di Irama. 'Apri tutte le porte', orrenda. 'Brividi', che ha fatto emozionare milioni di persone, chi l'ha scelta". Una parentesi a parte la meritano i Maneskin: "Addirittura vincono l'Eurofestival, li hai rovinati! 'Sesso occasionale' e 'Tango' di Tananai, bruttissime. Nessuno le sente quelle canzoni".

Infine la stoccata: "L'onorevolissimo Sgarbi ha detto 'farò qualcosa per levarlo da Sanremo'. Non devi fare niente perché ha finito: questo è l'ultimo anno. Lanceremo una petizione affinché Morgan diventi il direttore artistico, così finalmente potremo sentire canzoni di successo, belle, non queste cagate che ha scelto Amadeus. Evviva Sgarbi, evviva il genio Morgan, e speriamo che il prossimo Sanremo possa esserci lui. Così impari, Amadeus, vedrai il successo che avrà Morgan come direttore artistico. Te lo firmiamo col sangue".

Il video di Fiorello e Biggio