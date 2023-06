Fiorello fa ballare Sonia Sarno al Tg1, la giornalista: "Vent'anni di tg polverizzati in un minuto" (video)

Un'edizione del Tg1 delle 13.30 decisamente irrituale quella andata in onda oggi, sabato 10 giugno 2023. A farla entrare nella storia dell'informazione del primo canale Rai è stata la presenza di Fiorello, invitato per parlare del successo del suo VivaRai2, programma concluso ieri con ascolti eccezionali, e subito protagonista della scena che ha inevitabilmente coinvolto anche la conduttrice giornalista Sonia Sarno.

Dopo una serie di domande che la giornalista ha posto allo showman, ecco che l'energia dell'ospite ha preso il sopravvento e ha reso lo studio televisivo scenario per uno straordinario balletto al ritmo de "La notte vola". Pochi secondi soltanto, ma sono bastati perché la giornalista esclamasse: "Vent'anni di Tg1 polverizzati in un minuto. Pietà, perdonatemi" ha scherzato la cronista. "Ballando con le stelle ti aspetta" la chiosa ironica di Fiorello che si conferma mattatore eccezionale in qualsiasi contesto.