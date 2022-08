Fiori sopra l’inferno: quando inizia, trama, puntate, cast, anticipazioni

Fiori sopra l’inferno è una miniserie con Elena Sofia Ricci nei panni della Profiler Teresa Battaglia. In un piccolo paese di montagna, la donna si ritrova a combattere un temibile killer e l’ombra di una malattia invalidante. Dirige Carlo Carlei. Leggiamo qualcosa in più sul questo progetto.

Quando inizia Fiori sopra l’inferno

Fiori sopra l’inferno è presente nei palinsesti Rai della stagione 2022-2023. Anche se non è ancora stata fissata una data precisa di messa in onda, la serie dovrebbe essere trasmessa nel corso della prima metà del 2023.

Puntate

La miniserie di Rai 1 Fiori sopra l’inferno è composta da 3 puntate.

Trama e anticipazioni

Teresa Battaglia è una donna vicina ai 60 anni. Profiler di grande esperienza, approda in un paesino di montagna insieme alla sua piccola ma fidata squadra, con l'unica eccezione di Massimo Marini, un giovane ispettore alle prime armi. Il suo lavoro consiste nel tracciare il profilo psicologico e comportamentale dei criminali. In questo luogo si muove un pericolosissimo killer, che Teresa vuole studiare a dovere per permetterne la cattura, prima che possa scorrere altro sangue. La donna però è vittima dei primi sintomi dell’Alzheimer e il suo intuito deve fare i conti con buchi di memoria. Ma perché la Battaglia sembra avere dei motivi per empatizzare con il killer? Il cammino per raggiungere la verità si preannuncia teso e tortuoso.

Cast, produzione, regia, libro

L’inizio del 2023 sarà un momento cruciale per Elena Sofia Ricci: l’attrice non solo si congederà dalla “sua” serie per eccellenza, “Che Dio ci aiuti”, ma sarà la protagonista della miniserie “Fiori sopra l’inferno”, dove interpreta Teresa Battaglia. Gli altri attori annunciati sono ad oggi Gianluca Gobbi e Giuseppe Spata. La regia è firmata dall’esperto Carlo Carlei, che firma anche la sceneggiatura insieme a Donatella Diamanti, Mario Cristiani e Valerio D’Annunzio. Tratta dall’omonimo best-seller di Ilaria Tuti, la serie è una coproduzione Rai Fiction-Publispei, prodotta da Verdiana Bixio.

Dove vedere Fiori sopra l’inferno

Fiori sopra l’inferno andrà in onda, in prima tv assoluta, su Rai 1. Gli episodi della serie saranno poi disponibili anche in streaming, live e on demand, sul portale RaiPlay.